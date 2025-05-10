«Вишни» с 53 очками занимают 8-е место и отстают от «Астон Виллы» на 7 пунктов. При этом бирмингемцы находятся в зоне еврокубков, так что в интересах хозяев сегодня одержать победу.
В прошлом туре «Борнмут» обыграл на выезде «Арсенал» 2:1. «Астон Вилла» дома переиграла «Фулхэм» с минимальным результатом 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Борнмут» — фаворит букмекеров за 2.54, на победу «Астон Виллы» можно поставить с коэффициентом 2.65.
- Эксперты LiveSport считают, что «Борнмут» окажет гостям «теплый» прием. Ставки на игру можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.