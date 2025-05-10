примет на стадионе «Виталити»в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 19:30 мск.

«Вишни» с 53 очками занимают 8-е место и отстают от «Астон Виллы» на 7 пунктов. При этом бирмингемцы находятся в зоне еврокубков, так что в интересах хозяев сегодня одержать победу.

В прошлом туре «Борнмут» обыграл на выезде «Арсенал» 2:1. «Астон Вилла» дома переиграла «Фулхэм» с минимальным результатом 1:0.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Борнмут» — фаворит букмекеров за 2.54, на победу «Астон Виллы» можно поставить с коэффициентом 2.65.

Эксперты LiveSport считают, что «Борнмут» окажет гостям «теплый» прием. Ставки на игру можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.