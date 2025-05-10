ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Борнмут» даст бой «львам»?

    Борнмут — Астон Вилла: 3.70 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джастин Клюйверт — нападающий «Борнмута»
    «Борнмут» примет «Астон Вилла» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 10 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Мая 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 19:30 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 53 очками в активе после 35-и туров. «Борнмут» отстает от зоны еврокубков (топ-7) на 7 баллов.

    Интересно, что команда хуже выступает дома, чем в гостях. По результатам встреч на своем поле «Борнмут» занимает 11-е место в лиге, набрав 25 очков из 51-го возможного.

    Борнмут — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече АПЛ «вишни» обыграли на чужом поле «Арсенал» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    У команды продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Борнмут» дважды победил и трижды сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Райан Кристи и Энес Унал (у обоих — травмы).

    Состояние команды: У «Борнмута» еще есть теоретические шансы на выход в еврокубки, но для этого команде необходимо выиграть 3 последних матча и ждать осечки «Астон Виллы».

    К тому же, у «львов» есть яркий нападающий Джастин Клюйверт, который способен помочь своей команде победить. Этот форвард забил 12 голов и сделал 6 голевых передач за 31 матч.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Львы» располагаются на 7-й позиции в АПЛ, набрав 60 очков за 35 туров. «Астон Вилла» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, отставание от которой — 3 балла.

    В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 11-е место в лиге. «Астон Вилла» набрала 23 балла из 51-го возможного при чужих трибунах.

  • Кто заменит Трента: Фримпонг, Камбьязо и еще семь вариантов для «Ливерпуля»
  • Приобретение правого защитника будет приоритетной трансферной задачей «Ливерпуля»
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшей встрече «львы» обыграли «Фулхэм» со счетом 1:0, забив победный гол на 12-й минуте. Матчем ранее «Астон Вилла» крупно уступила «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке Англии.

    В последних 5-и встречах во всехт турнирах команда дважды проиграла и трижды победила. За этот отрезок «Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» (4:1), а также проиграла «Манчестер Сити» (1:2).

    Не сыграет: Маркус Рашфорд из-за травмы.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Астон Вилла» проводит неплохой сезон, но для полного счастья команде необходимо попасть в зону Лиги чемпионов, а для этого нужно побеждать в каждом из 3-х оставшихся матчей.

    «Астон Вилле» придется приложить усилия, чтобы обыграть «Борнмут», ведь в последних 3-х очных встречах команды дважды играли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ

    • В последних 3-х встречах во всех турнирах «Астон Вилла» дважды проиграла

    • В последних 3-х очных матчах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Борнмута» — 2.40, победа «Астон Виллы» — 2.70, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки в предстоящем матче.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: «Борнмут» активно начнет матч и не проиграет 1-й тайм.

    Ставка: Победа «Борнмута» в 1-м тайме с форой (0) за 1.77.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Борнмут — Астон Вилла?

    Матч Борнмут — Астон Вилла состоится 10 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Борнмут — Астон Вилла?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Борнмут — Астон Вилла?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Борнмут — Астон Вилла?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Борнмут — Астон Вилла?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Борнмута» — 2.40, победа «Астон Виллы» — 2.70, ничья — за 3.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Андижан — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Панджшер — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хосилот — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Копршива — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Комесана — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Женис — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рыбакина — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Виллем II — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Борнмут — Астон Вилла: прогноз и ставка за 3.70, статистика, коэффициенты матча 10.05.202519:30. «Борнмут» даст бой «львам»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры