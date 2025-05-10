Борнмут — Астон Вилла: 3.70 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

Борнмут
Астон Вилла
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 53 очками в активе после 35-и туров. «Борнмут» отстает от зоны еврокубков (топ-7) на 7 баллов.
Интересно, что команда хуже выступает дома, чем в гостях. По результатам встреч на своем поле «Борнмут» занимает 11-е место в лиге, набрав 25 очков из 51-го возможного.
Борнмут — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлой встрече АПЛ «вишни» обыграли на чужом поле «Арсенал» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
У команды продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Борнмут» дважды победил и трижды сыграл вничью.
Не сыграют: Райан Кристи и Энес Унал (у обоих — травмы).
Состояние команды: У «Борнмута» еще есть теоретические шансы на выход в еврокубки, но для этого команде необходимо выиграть 3 последних матча и ждать осечки «Астон Виллы».
К тому же, у «львов» есть яркий нападающий Джастин Клюйверт, который способен помочь своей команде победить. Этот форвард забил 12 голов и сделал 6 голевых передач за 31 матч.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Львы» располагаются на 7-й позиции в АПЛ, набрав 60 очков за 35 туров. «Астон Вилла» ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, отставание от которой — 3 балла.
В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 11-е место в лиге. «Астон Вилла» набрала 23 балла из 51-го возможного при чужих трибунах.
Последние матчи: В прошедшей встрече «львы» обыграли «Фулхэм» со счетом 1:0, забив победный гол на 12-й минуте. Матчем ранее «Астон Вилла» крупно уступила «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке Англии.
В последних 5-и встречах во всехт турнирах команда дважды проиграла и трижды победила. За этот отрезок «Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» (4:1), а также проиграла «Манчестер Сити» (1:2).
Не сыграет: Маркус Рашфорд из-за травмы.
Состояние команды: «Астон Вилла» проводит неплохой сезон, но для полного счастья команде необходимо попасть в зону Лиги чемпионов, а для этого нужно побеждать в каждом из 3-х оставшихся матчей.
«Астон Вилле» придется приложить усилия, чтобы обыграть «Борнмут», ведь в последних 3-х очных встречах команды дважды играли вничью.
Статистика для ставок
- «Борнмут» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ
- В последних 3-х встречах во всех турнирах «Астон Вилла» дважды проиграла
- В последних 3-х очных матчах команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Борнмута» — 2.40, победа «Астон Виллы» — 2.70, ничья — за 3.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки в предстоящем матче.
Ставка: Ничья за 3.70.
Прогноз: «Борнмут» активно начнет матч и не проиграет 1-й тайм.
Ставка: Победа «Борнмута» в 1-м тайме с форой (0) за 1.77.