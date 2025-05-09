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    «Вест Хэм Юнайтед» покинут четыре футболиста по окончании сезона

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    «Вест Хэм Юнайтед» официально объявил, что по окончании сезона клуб покинут четыре футболиста. Все они уходят по истечении срока действия контрактов.

    Лукаш Фабьяньски
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    Лукаш Фабьяньски

    Клуб покинут: защитник Аарон Крессуэлл, вратарь Лукаш Фабианьски, защитник Владимир Цоуфал и нападающий Дэнни Ингс.

    Крессуэлл, выступавший за «Вест Хэм» с 2014 года, провёл за клуб 11 сезонов и стал рекордсменом по продолжительности непрерывной карьеры в Премьер-лиге среди игроков клуба, сыграв почти 370 матчей.

    Фабианьски, недавно отметивший 40-летие, защищал ворота «молотобойцев» на протяжении семи сезонов и провёл 215 матчей.

    Цоуфал, пришедший в 2020 году, был одним из ключевых защитников и сыграл почти 180 матчей.

    Ингс присоединился к команде в январе 2023 года и провёл 69 матчей, забив пять голов.

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