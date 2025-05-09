Гвардиола: «Байер» должен гордиться сотрудничеством с Хаби Алонсо

Главный тренервысоко оценил вкладв успехи, комментируя его решение покинуть клуб по окончании сезона.

«Думаю, что все тренеры которые работали с ним, всегда понимали, что он станет наставником. Конкурировать с Баварией всегда очень сложно. Думаю, что в Байере должны очень, очень гордиться сотрудничеством, которое длилось всего 2-3 года», — приводит слова Гвардиолы сайт City Xtra.

Хаби Алонсо официально подтвердил, что покинет пост главного тренера леверкузенского Байера по окончании сезона.

Как сообщают СМИ, испанский специалист уже согласовал контракт с мадридским «Реалом». Алонсо приступит к работе после окончания клубного чемпионата мира.