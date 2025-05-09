«Бетис» вышел в финал ЛК, обыграв по сумме двух матчей «Фиорентину»

Вторая игра полуфинала Лиги конференций между итальянскойи испанскимзавершилась вничью в дополнительное время со счетом 2:2.

На 30-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Антони.

Через 4 минуты защитник фиалок Робин Госенс сравнял счет с передачи Роберто Мандрагоры.

Спустя 8 минут немец оформил дубль, голевую передачу ему отдал Ясин Адли.

В итоге матч перешел в дополнительное время, где решающий мяч забил на 97-й минуте марокканский нападающий Абде Эззалзули, а ассистировал ему Антони.

Футбол. Лига конференций. Полуфинал Фиорентина — Бетис 2:2 Голы: 0:1 Антони (30'), 1:1 Робин Гозенс (34'), 2:1 Робин Гозенс (42'), 2:2 Абде Эззальзули (97') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич (Николо Дзаньоло, 106'), Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 95'), Ясин Адли (Амир Ричардсон, 46'), Роландо Мандрагора, Николо Фаджоли (Майкл Фолоруншо, 88'), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 95'), Dodo Бетис: Фран Вьейтес, Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра (Нобель Менди, 58'), Юссуф Сабали (Эктор Бельерин, 87'), Пабло Форнальс (Айтор Руйбаль, 91'), Иско, Джонни Кардозо, Джовани Ло Чельсо (Абде Эззальзули, 58'), Седрик Бакамбу (Серхи Альтмира, 91'), Антони Предупреждения: Додо (43'), Пабло Форнальс (43'), Амир Ричардсон (77'), Марин Понграчич (77'), Мойзе Кин (84'), Натан (84'), Николо Фаджоли (87'), Лука Раньери (99'), Айтор Руйбаль (99'), Майкл Фолоруншо (110')

Напомним, что первая игра в Севилье завершилась победой «Бетиса» со счетом 2:1.