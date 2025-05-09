Черчесов пожелал успехов Шунину

Экс-наставник сборной Россиивысказался о решении экс-вратарязавершить карьеру.

«Жизнь меня свела с ним в "Динамо", где он с третьего вратаря стал основным. Потом в сборной у меня был основным вратарём, так что знаю его со всех сторон — и как человека, и как футболиста, профессионала. И в том, и в другом плане это топ-уровень.

Желаю ему успехов на новом поприще — он учится на менеджера, — чтобы он проявил в новом направлении свои лучшие качества», — приводит слова Черчесова ТАСС.

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Напомним, 38-летний Шунин покинул «Динамо» в июле 2024 года.