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    Экс-защитник «Спартака» Мор: Выбрал Николича за стабильную игру ЦСКА

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    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор объяснил, почему считает Марко Николича, главного тренера ЦСКА, лучшим наставником РПЛ по итогам апреля.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Долго выбирал между Осинькиным и Николичем. Крылья провели очень хороший отрезок: играли с довольно приличными командами, ни разу не проиграли. ЦСКА набрал очков больше всех, и, хотя у них были кадровые проблемы. В итоге мой выбор пал именно на Николича», — приводит слова Мора «Чемпионат».

    В апреле армейцы показали лучший результат по набранным очкам: в чемпионате команда одержала победы над «Динамо» (3:1), «Оренбургом» (2:0), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграла «Спартак» (2:1) в дерби.

    Благодаря этим успехам ЦСКА закрепился на третьем месте в турнирной таблице, продолжая борьбу за медали.

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