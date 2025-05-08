Экс-защитник «Спартака» Мор: Выбрал Николича за стабильную игру ЦСКА

Бывший защитникобъяснил, почему считает, главного тренера, лучшим наставником РПЛ по итогам апреля.

«Долго выбирал между Осинькиным и Николичем. Крылья провели очень хороший отрезок: играли с довольно приличными командами, ни разу не проиграли. ЦСКА набрал очков больше всех, и, хотя у них были кадровые проблемы. В итоге мой выбор пал именно на Николича», — приводит слова Мора «Чемпионат».

В апреле армейцы показали лучший результат по набранным очкам: в чемпионате команда одержала победы над «Динамо» (3:1), «Оренбургом» (2:0), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграла «Спартак» (2:1) в дерби.

Благодаря этим успехам ЦСКА закрепился на третьем месте в турнирной таблице, продолжая борьбу за медали.