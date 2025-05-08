Гарначо: Мы подойдем к матчу с «Атлетиком» так, будто счет 0:0

Нападающийрассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против

«Мы очень усердно тренируемся. Мы совершенствуемся и постараемся стать лучше. Пытаемся помогать друг другу. Усердно работаем, чтобы лучше использовать свои моменты. Команда станет увереннее, когда начнем забивать больше голов.

Если выиграем Лигу Европы, то попадем в Лигу чемпионов и встретим следующий сезон с другим настроением и менталитетом. Мы знаем, что наши результаты в премьер-лиге оставляют желать лучшего, но сегодня у нас финал, и мы подойдем к нему так, будто счет 0:0», — цитирует Гарначо пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В первой встрече «МЮ» победил «Атлетик» со счетом 3:0. Ответная встреча в Манчестере начнется 8 мая в 22:00 мск.