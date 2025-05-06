Шикунов: У Хлусевича есть все качества, чтобы влиться в «Краснодар»

Бывший спортивный директорвысказался о возможном переходе защитника «красно-белых»

«Не могу сказать, поможет ли Хлусевич "Краснодару". Это специфичная команда со своей игрой. Однако у Даниила есть все качества, чтобы влиться в "Краснодар".

Станкович не видит Хлусевича в "Спартаке" — просто зарубил. Возможно, что-то произошло между ними, или Деян просто решил, что тот уступает Денисову», — сказал Шикунов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Хлусевич провел за «Спартак» 10 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.