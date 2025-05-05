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    РПЛ. «Краснодар» сохранил преимущество над «Зенитом»

    Итоги 27-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    До окончания сезона в российской Премьер-лиге осталось три тура. Продолжается борьба за титул между «Краснодаром» и «Зенитом». Чем запомнился минувший игровой день, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 27 тура в турнирной таблице произошли два изменения. «Акрон» поднялся на 9 место, опередив «Крылья Советов».

    Календарь и таблица РПЛ

    В зоне стыковых матчей «Ахмат» поднялся на одну ступеньку вверх и расположился на 13 строчке. На одну позицию вниз опустился «Пари НН».

    Чемпионская гонка

    «Краснодар» закрепился на лидирующей строчке, набрав 61 очко. В 27 туре южане на своём поле выиграли у «Рубина» (2:1). В составе победителей голами отметились Эдуард Сперцян и Витор Тормена.

    За лидером пытается угнаться «Зенит», который на своём поле переиграл «Пари НН» (2:1). За команду из Санкт-Петербурга оба мяча забил Александр Соболев. Таким образом питерский клуб набрал 57 пунктов.

    «Зенит» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    ЦСКА в теории ещё может составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту». «Армейцы» в рамках минувшего тура потеряли очки, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) и набрав 52 пункта.

    В топе

    На 4 месте российской Премьер-лиги идёт «Спартак», у которого в активе 51 пункт. «Красно-белые» разошлись миром в игре с «Факелом» (0:0).

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    • Далее в турнирной таблице расположился «Динамо» с 50 пунктами. Московский клуб в гостях выиграл у «Крыльев Советов» (3:1). В топ-6 росскийского первенства входит «Локомотив», у которого 46 баллов. «Железнодорожники» на домашней арене сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

    Зона стыковых матчей и вылета

    «Ахмат» открывает группу аутсайдеров лиги, команда из Грозного занимает 13 место в таблице, набрав 24 очка.

    Клуб из Нижнего Новгорода расположился строчкой ниже — на 14 позиции, у «Пари НН» набрано 23 пункта. Обе команды находятся в зоне стыковых матчей.

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    • В зоне вылета расположился «Оренбург» (15 место и 18 очков). Замыкает турнирную таблицу «Факел» (16 место и 16 баллов).

    Тур № 28

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 10 по 12 мая.

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    В центральном матче 28 тура ЦСКА сыграет против «Краснодара»: игра состоится в субботу, 10 мая. В этот же день «Зенит» в гостях сыграет против «Динамо» Мх.

    В воскресенье, 11 мая «Динамо» М дома сыграет против «Спартака», «Локомотив» отправится в гости к «Факелу».

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