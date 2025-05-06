Непомнящий — о Гладышеве: Когда из состава выпал Тюкавин, он возмужал

Футбольный экспертподелился мнением об игре нападающегов нынешнем сезоне.

«С чем связана голевая серия Гладышева в "Динамо"? Личка как-то о нем говорил, что парень хороший, но пока ему не хватает психологии, чтобы успешно играть с лидерами, хотя у него есть все качества. Когда из состава выпал Тюкавин, он возмужал. Чтобы забивать, нужны два фактора: мастерство и удача. Это все появилось, когда Гладышев остался единственным форвардом. Это очень справедливо по-спортивному.

Как ему научиться забивать лидерам? Как раз сейчас он готов к этой роли. Гладышев понимает, что остался единственным нападающим в команде, и от него ждут голов. Это тоже психологический момент. Был такой момент, когда Тюкавин его поддушивал, Ярослав боялся ошибиться. А когда Константин выбыл по травме, это Гладышева раскрепостило», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Гладышев провел за «Динамо» 25 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.