Медведев: «Динамо» держит обиду на «Краснодар»

Председатель правления санкт-петербургскоговысказался о борьбе команды за чемпионский титул.

«Высшей математики тут нет, простая арифметика — осталось три игры, отставание от "Краснодара" составляет четыре очка. Это означает, что для того, чтобы претендовать на чемпионство, нельзя терять самим очки и смотреть, как будет играть "Краснодар".

У них три тяжёлые игры — ЦСКА, который борется за медали, "Оренбург", который сохраняет возможность на стыковые матчи, и заключительный матч с московским "Динамо", которое, думаю, держит обиду за прошлый сезон, когда "Краснодар" лишил "Динамо" чемпионства. Нас ждёт очень интересное завершение сезона», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и на четыре очка отстает от «Краснодара».