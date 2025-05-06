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    Каррагер отреагировал на уход Трента из «Ливерпуля»

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об уходе Трента Александер-Арнольда. Игрок перейдет в мадридский «Реал». Уже согласован пятилетний контракт.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Он потеряет то, что у него есть сейчас, в плане любви к нему болельщиков "Ливерпуля", его статус "одного из своих" уменьшится.

    Некоторые скажут, что играть за "Реал" — это не та цена, которую стоит платить. Другие — что ты должен играть за "Реал", это самый большой клуб в мире.

    Вы можете оставить в стороне чувства болельщиков, это ваша карьера, и у вас есть один шанс. Я не думаю, что какой-либо болельщик "Ливерпуля" может отрицать, что "Реал" — крупнейший клуб в мире. Но любовь болельщиков — это то, чем он пожертвовал.

    Важны ли для игрока любовь и преданность болельщиков? Для меня это имело значение, но я никогда не оказывался в ситуации, когда у меня был бы выбор клуба калибра "Реала".

    Я разочарован тем, что, будучи воспитанником, он не считает, что "Ливерпуль" достаточно хорош. Эта команда входит в пятерку или шестерку лучших в Европе, только что выиграла лигу», — сказал Каррагер Sky Sports.

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