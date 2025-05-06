Деку: Когда ты работаешь в «Барсе», то ты оптимист

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что когда ты работаешь в "Барсе", то ты оптимист. В прошлом сезоне мы не выиграли чемпионат, но дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Мы добились хороших результатов, но знали, что, сменив тренера и внеся изменения, сможем претендовать на большее», — сказал Деку в интервью Sky Sport Italia.
«Барселона» продолжает выступать против «Интера» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. После 85-и минут команды играют вничью — 2:2.