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    Федерико Димарко и Ламин Ямаль«Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Деку: Когда ты работаешь в «Барсе», то ты оптимист

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о том, ожидал ли результата после назначения Ханс-Дитер Флика на пост главного тренера «сине-гранатовых».

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Я думаю, что когда ты работаешь в "Барсе", то ты оптимист. В прошлом сезоне мы не выиграли чемпионат, но дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Мы добились хороших результатов, но знали, что, сменив тренера и внеся изменения, сможем претендовать на большее», — сказал Деку в интервью Sky Sport Italia.

  • «Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов «Интер» — «Барселона»
  • Сегодня

    • «Барселона» продолжает выступать против «Интера» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. После 85-и минут команды играют вничью — 2:2.

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