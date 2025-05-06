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    «Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов «Интер» — «Барселона»

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    Федерико Димарко и Ламин Ямаль
    «Интер» на своем поле сыграет с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    Интер — Барселона :
    Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Рафаэл Диас, Ламин Ямал, Педри

    До матча

    Стартовые составы

    «Интер»: Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес

    «Барселона»: Щенсный, Мартин, Кубарси, Мартинес, Гарсия, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Торрес

    «Интер»

    «Интер» бодро начал первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», поведя 2:0 уже к 21-й минуте — отличились Тюрам и Думфрис. Однако еще до перерыва «нерадзурри» дважды пропустили и ушли на перерыв при ничейном счете 2:2. Во второй половине встречи Думфрис оформил дубль и вновь вывел «черно-синих» вперед, но автогол Зоммера вскоре вернул паритет на табло — итоговая ничья 3:3.

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    • Миланцы уверенно прошли турнирный путь до полуфинала. На общем этапе они заняли четвертое место в сводной таблице и стали командой с наименьшим количеством пропущенных мячей. В 1/8 финала «Интер» без особых проблем прошел «Фейеноорд» — 2:0 в Роттердаме и 2:1 дома. В четвертьфинале подопечные Симоне Индзаги выдали настоящую битву с «Баварией», победив в Мюнхене (2:1) и удержав ничью в ответной игре (2:2).

    Что касается Серии А, то чемпионство уже не полностью в руках «Интера». За три тура до финиша команда идет на втором месте, уступая «Наполи» три очка. В последнем туре миланцы с трудом одолели «Верону» на своем поле (1:0), до этого проиграв дважды подряд — «Болонье» (0:1) и «Роме» (0:1).

    «Барселона»

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» имела преимущество практически по всем статистическим показателям: 72% владения мячом против 28% у соперника, 9 ударов в створ ворот против 3-х. Однако именно каталонцам все время приходилось отыгрываться. К середине первого тайма команда Ханси Флика уступала 0:2, но сумела сравнять счет к перерыву. Во втором тайме «Интер» вновь вышел вперед благодаря голу Думфриса, но вскоре автогол Зоммера после мощного удара Рафиньи восстановил равенство — итоговая ничья 3:3.

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    • На групповом этапе каталонцы финишировали вторыми, уступив первое место «Ливерпулю». В 1/8 финала «сине-гранатовые» дважды обыграли «Бенфику» — 1:0 в Лиссабоне и 3:1 дома. В четвертьфинале «Барселона» прошла дортмундскую «Боруссию»: 4:0 дома и 1:3 в Германии.

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    • В чемпионате Испании «Барселона» остается главным претендентом на титул. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на 4 очка за четыре тура до конца сезона. В предыдущем матче каталонцы одержали волевую победу над «Вальядолидом» в гостях — 2:1.

    Личные встречи

    История противостояния «Интера» и «Барселоны» насчитывает 13 матчей. «Сине-гранатовые» выиграли 6 раз, на счету итальянского клуба 2 победы и 5 раз была зафиксирована ничья.

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