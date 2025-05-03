Каталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов

В испанском языке слово triplete означает завоевание трех главных трофеев в течение одного сезона. В Барселоне оно сейчас звучит особенно часто.

Хотя большинство игроков стараются избегать разговоров о полном комплекте титулов, от этой мысли все равно сложно избавиться.

«Когда ты в Ла Масии (знаменитая академия "Барсы"), ты всегда мечтаешь о триплете», — признался Гави на пресс-конференции перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В субботу «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2 и завоевала Кубок Испании. Во время празднования на стадионе в Севтлье заиграла песня Viva la Vida группы Coldplay — символический момент, ведь именно этот трек звучал в сезоне 2008/09, когда «Барса» под руководством Пепа Гвардиолы впервые выиграла требл.

Сейчас каталонцы лидируют в Ла Лиге с отрывом в четыре очка от «Реала», впереди у них еще Эль-Класико на своем поле. В Лиге чемпионов команда провела безумный матч с «Интером» в рамках полуфинала, который завершился вничью 3:3.

Победы во всех трех турнирах принесут клубу третий требл в истории: первый был при Гвардиоле, второй — в сезоне 2014/15 под руководством Луиса Энрике.

Лишь восемь мужских команд в истории выигрывали национальный чемпионат, кубок страны и Кубок/Лигу чемпионов за один сезон. «Барселона» может стать первой, кто сделает это трижды. На данный момент дважды это удавалось только ей и «Баварии».

Но шанс на требл в этом сезоне есть не только у команды Ханси Флика.

Женская команда «Барсы» также может оформить требл — во второй раз в своей истории. А молодежный состав Juvenil A (игроки до 19 лет) уже сделал это: в понедельник они обыграли турецкий «Трабзонспор» в финале Юношеской Лиги УЕФА в Швейцарии, добавив к уже выигранным национальным титулам молодежный эквивалент Лиги чемпионов.

Более того, «Барса» может оформить целое трио квадруплов (четверных титулов). Мужская и женская команды уже выиграли Суперкубки Испании (аналог английского Суперкубка), а Juvenil A претендуют на Кубок чемпионов — турнир, где в мае встречаются победители всех региональных молодежных лиг страны.

Этот сезон может стать историческим для «Барселоны». Ну а сейчас поговорим о том, что ждет каждую команду каталонского клуба в последний месяц сезона.

Мужская команда

Положение в Ла Лиге: 1-е место

Ближайший преследователь: «Реал» Мадрид (отставание от «Барсы» — 4 очка)

Кубок Испании: в финале выиграли у «Реала» со счетом 3:2 благодаря голу в овертайме

Лига чемпионов: впереди второй матч 1/2 финала против «Интера» (первая игра — 3:3, ответная — 6 мая)

Этот сезон изначально должен был стать переходным для мужской команды «Барселоны». На клуб по-прежнему давят финансовые проблемы, состав наполнен молодыми игроками, при этом команда временно играет на другом стадионе из-за реконструкции «Камп Ноу».

К тому же, в конце прошлого сезона «Барса» пережила болезненное расставание с легендой клуба — Хави, который был уволен с поста главного тренера.

Однако Ханси Флик сумел быстро внести ясность в игру команды: высокий прессинг, предельно высокая линия обороны — всё это дало плоды. Почти все игроки вышли на новый уровень. Рафинья, Ферран Торрес, Френки де Йонг и Жюль Кунде заметно преобразились по сравнению с прошлым сезоном. Другими ключевыми фигурами стали Педри, Иньиго Мартинес и юные звезды Пау Кубарси и Ламин Ямаль.

«Барселона» перед матчем с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов globallookpress.com

«Барселона» опережает мадридский «Реал» на четыре очка в Ла Лиге и уже забила 12 голов в трех матчах против «Мадрида» в этом сезоне — в рамках чемпионата, Суперкубка и финала Кубка Испании. Очередное Эль-Класико состоится на «Монжуике» в воскресенье, 11 мая.

У каталонцев также преимущество по личным встречам, благодаря победе 4:0 на «Бернабеу» в первом круге — в Ла Лиге это важно, ведь при равенстве очков именно личные встречи, а не разница мячей, определяют положение команд.

Это Класико может стать решающим. Если обе команды выиграют свои ближайшие матчи в выходные (у «Барсы» — игра против «Сельты», у «Реала» — против «Вальядолида»), то победа над «Реалом» увеличит отрыв до семи очков за три тура до финиша. В таком случае матч против соседей из «Эспаньола» 15 мая может стать золотым — «Барселона» досрочно оформит чемпионство.

Кубок уже в кармане — благодаря драматичной победе над «Реалом» в дополнительное время в Севилье, которую принес гол Кунде за пару минут до завершения овертайма. «Пусть они (»Реал«) забивают один или два — нам всё равно», — сказал Ламин Ямаль клубному каналу Barca One после матча. — «В этом сезоне они нас просто не могут обыграть». Позже, на пресс-конференции перед матчем с «Интером», его снова спросили об этих словах.

«Пока я побеждаю — им нечего сказать», — ответил Ямаль. — «Вот когда они обыграют меня — тогда поговорим».

Всё сводится к выступлению команды в Лиге чемпионов. Первый матч против «Интера» получился абсолютно безумным и завершился вничью 3:3, и теперь «Барселону» ждет непростая ответная игра в Милане. В случае победы каталонцы выйдут в финал, который состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. Команда мечтает вернуть себе титул Лиги чемпионов — последний раз «Барса» выигрывала его в 2015 году. Более того, каталонцы добрались до полуфинала впервые после ухода Лионеля Месси из клуба.

Женская команда

Положение в чемпионате: 1-е место

Ближайший преследователь: «Реал» Мадрид (отставание от «Барсы» — 4 очка)

Кубок Испании: Финал против «Атлетико» Мадрид — 8 июня

Лига чемпионов: Финал против «Арсенала» — 24 мая

Женская команда «Барселоны» (Barça Femení) продолжает доминировать в европейском футболе, но текущий сезон в Liga F получился одним из самых сложных за последние годы. Подопечные Пере Ромеу проиграли дважды в чемпионате — «Леванте» и мадридскому «Реалу». Поражение от «сливочных» стало для команды первым в 19 встречах с принципиальным соперником.

До конца чемпионата осталось три игры — против «Депортиво», «Бетиса» и «Атлетика». Если и «Барса», и «Реал» выиграют на выходных, то победа над «Бетисом» 11 мая может принести каталонкам чемпионство.

Женская команда «Барселоны» globallookpress.com

В полуфинале Лиги чемпионов Femení разгромили «Челси» с общим счётом 8:2 и теперь готовятся к финалу против «Арсенала», который состоится 24 мая в Лиссабоне. Это будет их пятый финал подряд, и в случае победы команда завоюет титул в четвертый раз за последние пять лет.

Если к тому моменту «Барса» уже оформит чемпионство и победит в Лиге чемпионов, то 8 июня у них будет шанс завершить сезон треблом — в финале Кубка Испании против «Атлетико» Мадрид. Несмотря на недавнее поражение от «Реала», команда Пере Ромеу по-прежнему считается фаворитом.

В этом сезоне Ламин Ямаль и Гави не раз посещали матчи женской команды. Ямаль особенно дружен с Викки Лопес — 18-летней атакующей полузащитницей, с которой у них общий спонсор.

Полузащитница Айтана Бонмати — двукратная обладательница «Золотого мяча» — регулярно смотрит матчи мужской Лиги чемпионов в каталонском городке Сант-Пере-де-Рибес вместе с фан-клубом, названным в её честь: Penya Barcelonista Aitana Bonmatí. В этом сезоне она вновь является одной из главных звезд команды, но важную роль на заключительном отрезке также играют Патри Гихарро, двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс, Эва Пайор и Клаудия Пина.

«Барселона» U-19

Положение в чемпионате: чемпионы

Кубок Испании: в финале разгромили «Сарагосу» со счетом 5:0 (16 марта)

Юношеская Лига чемпионов: в финале выиграли у турецкого «Трабзонспора» со счетом 4:1 (28 апреля)

Юношеская команда «Барселоны» до 19 лет, которую тренирует Жулиано Беллетти — бывший правый защитник «Челси» и сборной Бразилии, а также автор победного гола в финале Лиги чемпионов 2006 года против «Арсенала» — уже оформила требл в этом сезоне.

«Барселона» U-19 globallookpress.com

16 марта они стали обладателями Кубка Испании среди молодежных команды, разгромив в финале «Сарагосу» со счётом 5:0. Нападающий Уго Альба и вингер Хуан Эрнандес оформили по дублю. Затем, 12 апреля, команда завоевала чемпионский титул в División de Honor Juvenil —сейчас они опережают на 11 очков «Мальорку» и каталонский клуб «Дамм».

28 апреля «молодежка» «Барсы» выиграла Юношескую Лигу чемпионов благодаря шикарной игре 18-летней звезды из Мали Ибрагима Диарра.

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Команда Juvenil A — это следующий уровень после «Барсы Атлетик» (второй команды клуба), и именно здесь теоретически могли бы играть Пау Кубарси, Ламин Ямаль и полузащитник основного состава Марк Берналь — все трое родились в 2007 году. Связей с первой командой много: брат Пау Виктора — Гийем — играет за «молодежку», а сам Виктор дружит с полузащитником Кимом Жуньентом, который неплохо проявил себя в Юношеской Лиге чемпионов в этом сезоне.

Особенно выделялись Жуньент и вингер Ян Виргили. Команда Беллетти сыграет в четвертьфинале Copa de Campeones против «Валенсии». Финальная стадия турнира пройдет с 26 мая по 1 июня в Понферраде. У юношей есть шанс превратить требл в квадрупл.