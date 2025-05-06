Интер — Барселона: ставка на тотал (к. 2.55) и прогноз на полуфинал ЛЧ

6 мая в ответном полуфинале Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и испанская «Барселона». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: после 35 туров «Интер» Милан идет вторым в таблице Серии А с 74 очками.

Последние матчи: первая игра против «Барселоны» на ее поле получилась захватывающей. Уже к 21-й минуте команда Симоне Индзаги сенсационно вела со счетом 2:0 после точных ударов Тюрама и Дюмфриса.

К перерыву каталонцы смогли отыграть оба мяча. На 64-й минуте «Интер» снова вышел вперед, дубль оформил голландский защитник. Но уже через минуту счет в матче стал 3:3 после автогола Яна Зоммера.

В чемпионате Италии «Интер» Милан выиграл дома у «Вероны» (1:0) и уступил ранее «Роме» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: под вопросом выход Мартинеса (н) и Павара (з).

Состояние команды: в последнее время результаты «Интера» немного просели, и команда уступила лидерство в Серии А «Наполи». Тем не менее, нерадзурри, несмотря на последние неудачи, продолжают оставаться одними из главных фаворитов во всех турнирах.

«Интер» обладает очень опытным и сыгранным составом, которому не страшно давление извне и локальные неудачи. Командой управляет великолепный тренер Индзаги, который отлично понимает возможности своих футболистов и умело варьирует тактику в зависимости от ситуации на поле.

«Барселона»

Турнирное положение: после 34 туров «Барселона» лидирует в таблице Примеры с 79 очками.

Последние матчи: начало первого полуфинала для каталонцев сложилось просто обескураживающим. Соперник уже к 21-й минуте выигрывал в гостях со счетом 0:2. Но «Барселона» довольно быстро пришла в себя.

Сначала Ламин Ямаль смог сократить отставание, а в конце первой 45-ти минутки Ферран Торрес сравнял счет после отличной комбинации. Второй тайм получился более закрытым, «Интер» снова вышел вперед, но «Барселона» быстро отыгралась после автогола Зоммера.

В чемпионате Испании команда Ханса-Дитера Флика выиграла в гостях у «Вальядолида» (2:1) и в Кубке Испании у «Реала» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Кунде (з), Касадо (п), Берналь (п), под вопросом появление Бальде (з), Гави (п), Левандовского (н).

Состояние команды: в первый же сезон во главе каталонского клуба Флик может оформить требл. В чемпионате команда уверенно лидирует, в Кубке Испании вышла в финал, а в ЛЧ на пути к решающей игре стоит «Интер».

Сейчас все лидеры «Барселоны» находятся в отличной форме, близок к возвращению в строю Левандовский, может успеть восстановиться к ответной игре Гави.

Статистика для ставок

Первый полуфинал ЛЧ завершился вничью со счетом 3:3 на поле «Барселоны»

В сезоне 2022/23 на групповом этапе ЛЧ «Интер» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (3:3)

В сезоне 2019/20 в группе ЛЧ обе встречи остались за «Барселоной» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 3,10, а на «Барселону» — 2,22, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,80, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,08.

Прогноз: первая игра получилась аномальной с точки зрения результативности. «Интер» забил очень быстро, чем вскрыл игру. Ответная встреча вряд ли получится столь же результативной.

На своем поле «Интер» действует более академично, сядет в оборону и будет ловить соперника на контратаках. Если подтвердится, что матч пропустят Мартинес и Левандовский, то шансы на заход низа существенно возрастут.

Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, вполне вероятно, что первый тайм закончится со счетом 0:0 или 1:1.

Дополнительная ставка: ничья в первом тайме за 2,55.