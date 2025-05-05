Сантос: В «Зените» верят, что Соболев будет больше забивать

Капитан «Зенита»высказался о дублем форвардав матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН»

4 мая сине-бело-голубые одолели соперника со счетом 2:1 благодаря двум голам Соболева.

«Мы верим, что Соболев будет больше забивать. Он работает над тем, чтобы забивать голы. В этом матче ему было достаточно тяжело.

У него было много моментов, но он забил только два. Но это то, что я ему сказал: он должен продолжать работать, потому что, когда появится новый момент, он должен быть к нему готов», — заявил Сантос в интервью «СЭ».

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10 мая «Зенит» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».