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    Игорь Дивеев«Ахмат» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    «Уфа» победила «Нефтехимик», «Сокол» дожал «Тюмень»

    «Уфа» — «Нефтехимик»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 31-го тура Первой лиги России «Уфа» в родных стенах переиграла «Нефтехимик» со счетом 1:0.

    «Уфа»
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    «Уфа»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Артем Гуренко на 12-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Нефтехимик 1:0
    Гол: 1:0 Артём Гуренко (12') Уфа: Олег Баклов, Даниил Корнюшин, Вадим Карпов, Дмитрий Стоцкий, Арсен Адамов, Артём Гуренко (Владислав Адаев, 87'), Troyanov K., Валерий Бочеров, Мигран Агеян, Шамиль Исаев (Никита Мацхарашвили, 77'), Владислав Ложкин (Камиль Муллин, 67') Нефтехимик: Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Кирилл Маляров (Александр Кахидзе, 46'), Марат Ситдиков, Артём Голубев, Данила Емельянов, Роман Денисов (Константин Шильцов, 46'), Максим Лайкин, Кирилл Морозов (Нури Абдоков, 46'), Ражаб Магомедов (Алексей Никитин, 59'), Саид Алиев (Budylin A., 75')

    «Уфа» смогла набрать 32 очка и идет на 15-м месте в турнирной таблице. В активе «Нефтехимика» осталось 34 балла и 14-я строчка.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре «Сокол» на своем поле смог вырвать победу у «Тюмени» — 1:0.

    Единственным точным ударом в этой игре смог отметиться Батраз Гурциев на 85-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Тюмень 1:0
    Гол: 1:0 Батраз Гурциев (85') Сокол: Тимур Крайков, Иван Чуриков (Батраз Гурциев, 84'), Иван Лепский (Владлен Бабаев, 63'), Антон Синяк (Kantaria G., 74'), Владимир Ковачевич, Артем Молодцов, Павел Забелин, Роман Ермолин (Илья Порохов, 63'), Роман Юзепчук (Дмитрий Бегун, 63'), Вадим Шпитальный, Vukic S. Тюмень: Dovgal A., Александр Бем, Максим Храмцов, Никита Печенкин, Александр Коротков, Давид Шавлохов, Станислав Поройков (Денис Ткачук, 46'), Максим Петров, Иван Пяткин, Александр Коротаев (Андрей Савинов, 78'), Gulko I. (Ислам Мокаев, 78') Предупреждение: Вадим Шпитальный (68')

    «Сокол» набрал 26 очков и идет 17-м в турнирной таблице. У «Тюмени» тоже 26 баллов и последнее место.

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