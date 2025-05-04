«Урал» неожиданно проиграл «Родине»

В матче 31-го тура Первой лигив родных стенах одолеласо счетом 3:2.

На дубль Мартина Секулича хозяева ответили точными ударами Ивана Тимошенко и Папы Гуйе, который отметился дублем с пенальти.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Урал 3:2 Голы: 0:1 Sekulic M. (пенальти) (65'), 1:1 Иван Тимошенко (66'), 1:2 Sekulic M. (69'), 2:2 Gueye P. (пенальти) (82'), 2:3 (90'), 3:2 (пенальти) (90+4') Родина: Александр Корякин, Иван Кузьмичёв, Артём Мещанинов, Михаил Рядно (Максим Данилин, 87'), Руслан Фищенко (Svintsov D., 72'), Астемир Гордюшенко (Аршак Корян, 20'), Abdusalamov M., Йорди Рейна, Иван Тимошенко (Даниэль Мишкич, 87'), Gapechkin A. (Митя Крижан, 87'), Gueye P. Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Егор Филипенко (Иван Чудин, 46'), Итало, Мингиян Бевеев, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Илья Ишков, Андрей Егорычев, Юрий Железнов (Евгений Марков, 76'), Sekulic M.

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«Родина» смогла набрать 44 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Урала» осталось 50 баллов и пятая строчка.