21:45Болонья — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Урал» неожиданно проиграл «Родине»

    «Родина» — «Урал»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Родина Урал
    В матче 31-го тура Первой лиги «Родина» в родных стенах одолела «Урал» со счетом 3:2.

    «Родина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Родина»

    На дубль Мартина Секулича хозяева ответили точными ударами Ивана Тимошенко и Папы Гуйе, который отметился дублем с пенальти.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Урал 3:2
    Голы: 0:1 Sekulic M. (пенальти) (65'), 1:1 Иван Тимошенко (66'), 1:2 Sekulic M. (69'), 2:2 Gueye P. (пенальти) (82'), 2:3 (90'), 3:2 (пенальти) (90+4') Родина: Александр Корякин, Иван Кузьмичёв, Артём Мещанинов, Михаил Рядно (Максим Данилин, 87'), Руслан Фищенко (Svintsov D., 72'), Астемир Гордюшенко (Аршак Корян, 20'), Abdusalamov M., Йорди Рейна, Иван Тимошенко (Даниэль Мишкич, 87'), Gapechkin A. (Митя Крижан, 87'), Gueye P. Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Егор Филипенко (Иван Чудин, 46'), Итало, Мингиян Бевеев, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Илья Ишков, Андрей Егорычев, Юрий Железнов (Евгений Марков, 76'), Sekulic M.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «Родина» смогла набрать 44 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Урала» осталось 50 баллов и пятая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Старая Сеньора» добудет три очка
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Доги» покусают марсельцев
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Баскское дерби получится результативным
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч АВС — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры