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    «Краснодар» — «Рубин»27-й тур РПЛ. Игнатьев уверен в победе «Краснодара», Моссаковский ждет непредсказуемый матч в Грозном
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    Экс игрок «Зенита» Гасилин: Если «Краснодар» обыграет «Рубин», то они на 90% чемпионы

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    Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что «Краснодар» станет главным претендентом на чемпионство России, если сумеет обыграть «Рубин» в 27-м туре.

    Футбольный клуб «Краснодар»
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    Футбольный клуб «Краснодар»

    «У команды Мурада Мусаева впереди четыре сложные игры, и в любой из них они могут потерять очки из‑за психологии. Встреча с Рубином — важнейшая, если быки победят, то с вероятностью 90% станут чемпионами», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

    Субботний матч между «Краснодаром» и «Рубином» начнётся в 19:30 по московскому времени.

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