Экс игрок «Зенита» Гасилин: Если «Краснодар» обыграет «Рубин», то они на 90% чемпионы

Экс-нападающийАлексей Гасилин выразил мнение, чтостанет главным претендентом на чемпионство России, если сумеет обыгратьв 27-м туре.

«У команды Мурада Мусаева впереди четыре сложные игры, и в любой из них они могут потерять очки из‑за психологии. Встреча с Рубином — важнейшая, если быки победят, то с вероятностью 90% станут чемпионами», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Субботний матч между «Краснодаром» и «Рубином» начнётся в 19:30 по московскому времени.

Краснодарцы лидируют в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, опережая «Зенит» на четыре балла, а казанский клуб занимает седьмую строчку с 39 очками.