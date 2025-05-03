Краснодар — Рубин: 1.97 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Краснодар» примет «Рубин» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 58-ю очками в активе после 26-и туров. «Краснодар» опережает «Зенит» на 4 балла за четыре тура до конца чемпионата.

Краснодарцы также набрали больше всего очков на своем поле (30 из 39-и возможных). За 13 туров при родных трибунах «Краснодар» забил 26 голов при 7-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2. Матчем ранее «Краснодар» сумел одолеть «Ахмат» (3:1), забив решающий гол на 78-й минуте.

В последних 5-и встречах в РПЛ «быки» 4 раза победили и однажды проиграли «Зениту» со счетом 1:4. За этот отрезок «Краснодар» также обыгрывал «Акрон» (1:0) и «Факел» (5:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Диего Коста (красная карточка) и Сергей Петров (перебор желтых карточек).

Состояние команды: У «Краснодара» есть реальная возможность стать чемпионами в нынешнем сезоне. «Быкам» осталось забрать оставшиеся матчи, чтобы гарантировать себе 1-е место.

В нынешнем сезоне у «Краснодара» полный порядок с атакой (52 забитых мяча) и отличная оборона (20 пропущенных). В предстоящем матче «Рубину» будет тяжело отобрать очки у «быки» на их же поле.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе после 26-и туров. «Рубин» отстает от 6-й позиции уже на 6 баллов.

В гостях команда выступает довольно средне, занимая по этому показателю 8-е место в лиге. «Рубин» набрал 16 очков из 39-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ казанцы обыграли «Факел» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. Матчем ранее «Рубин» уступил московскому «Динамо» (1:3).

В последних 5-и встречах у команды по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат с «Крыльями Советов» (1:1). За этот отрезок «Рубин» также обыгрывал «Локомотив» (1:0) и проигрывал «Зениту» (0:4).

У «Рубина» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Рубин» уже доигрывает нынешний сезон, расположившись в середине турнирной таблицы в РПЛ. Команда уже сильне не поднимется и не опуститься.

Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах «Рубин» дважды играл вничью с «Краснодаром». Смогут ли казанцы на сей раз добыть очков в предстоящем матче? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 4 матча из последних 5-и в РПЛ

«Рубин» проиграл 4 раза в последних 5-и гостевых встречах

В последних 2-х очных встречах команды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.48, победа «Рубина» — 7.10, ничья — за 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Краснодар» попытается начать активно, команда вполне способна победить в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Краснодара» в 1-м тайме за 1.97.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» победит и в матче. «Быки» будут очень мотивированы приблизиться к чемпионству.

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.78.