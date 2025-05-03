Шторм над «Эмирейтс»: «Борнмут» рвётся в еврокубки после победы над «Арсеналом»

Микель Артета хотел использовать этот матч как мост к полуфиналу в Париже. Но мост оказался сожжён энергией и дерзостью «Борнмута». В матче, когда «Арсенал» вышел почти в сильнейшем составе, готовясь оттачивать ритм перед решающим полуфиналом Лиги чемпионов, команда Андони Ираолы разрушила все шаблоны, оставив за собой не только три очка, но и глубокую вмятину в лондонской уверенности.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Борнмут 1:2 Голы: 1:0 Деклан Райс (34'), 1:1 Дин Хейзен (67'), 1:2 Эванилсон (75') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Александр Зинченко, 86'), Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс (Микель Мерино, 74'), Букайо Сака (Итан Нванери, 86'), Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли (Рахим Стерлинг, 86') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Хулиан Араухо (Алекс Скотт, 65'), Данго Уаттара (Дэвид Брукс, 74'), Маркус Таверньер, Тайлер Адамс, Льюис Кук, Эванилсон (Дэниэл Джеббисон, 87'), Джастин Клюйверт (Энтойн Семеньо, 65'), Дин Хейзен Предупреждения: Эванилсон (58'), Данго Уаттара (64')

Матч с «Борнмутом» был не просто возможностью для «Арсенала» укрепиться в борьбе за второе место, но и моментом внутренней мобилизации. Артета практически не прибег к ротации, дав понять: он хочет сохранить импульс. Исключение было лишь одно — Юриен Тимбер, получивший небольшое повреждение в первом матче с «ПСЖ».

Центральной фигурой первой половины стал Деклан Райс. В свой 100-й матч за клуб он играл с особой мощью и вдохновением, пользуясь свободой, которую ему обеспечивал вернувшийся в основу Парти. Райс взял на себя ведущую роль, как в продвижении мяча, так и в создании угрозы. Его гол на 34-й минуте — пример зрелости и хладнокровия. Получив роскошный пас от Эдегора, он обошёл Кепу Аррисабалагу и катнул мяч в пустые ворота. Казалось, всё идёт по сценарию Артеты.

Деклан Райс globallookpress.com

Линия тревоги: предупреждения были

И всё же даже при преимуществе в счёте «Арсенал» не мог чувствовать себя в безопасности. «Борнмут» не выглядел командой, приехавшей просто обороняться. Уже в первом тайме Эванилсон упустил чистый момент, пробив головой выше после подачи Керкеза. А ближе к перерыву Давид Райя едва не подарил гостям гол — ошибся при выходе из ворот, и только неточность Эванилсона спасла хозяев.

Было ощущение, что «Арсенал» контролирует мяч, но не игру. Ираола по-своему готовил почву — отдал инициативу, но выстроил структуру, готовую к рывку. Второй тайм стал ареной его тактического переворота.

Арсенал — Борнмут globallookpress.com

Магия замен: как Ираола изменил всё за 10 минут

Антуан Семеньо появился на поле на 65-й минуте, и буквально через две минуты создал гол. Его мощный вброс аута оказался слишком неожиданным для обороны «Арсенала», а 18-летний Дин Хайзен отклеился от опеки и кивком головы отправил мяч в сетку — 1:1. Всё просто и эффективно.

Арсенал — Борнмут gettyimages.com

Артета реагировал, но не успевал. Его команда, при всей технике и структуре, казалась растерянной, когда инициативу надо было возвращать силой, а не через комбинации.

На 75-й минуте — камбек, ремонтада и всё в этом духе. Алекс Скотт подал с углового, Тавернье выиграл первый мяч, и Эванилсон, опередив Эдегора на дальней штанге, протолкнул мяч в ворота. Повторы дали повод для сомнений — был ли там контакт с рукой? VAR не нашёл поводов отменять — и гости праздновали. Два гола за семь минут, две замены — и у «Арсенала» словно выбило пробки.

Эванилсон gettyimages.com

Когда идеи не спасают

После второго гола Артета выпустил Стерлинга, Зинченко и Нванери, но структура уже рассыпалась. Команда металась без ясной мысли, действовала от отчаяния, а не от контроля. «Борнмут» же действовал прагматично: они отдали мяч, но сбивали темп, вязали центр, и на каждом подборе были первыми.

Поражение стало историческим: впервые в АПЛ «Борнмут» обыграл «Арсенал» на выезде. Более того, они оформили дубль над «канонирами» в одном сезоне. А сам «Арсенал» впервые за 16 месяцев потерпел два домашних поражения подряд.

Контрасты и контексты

Артета выбрал путь максимального доверия к основе — и проиграл. На фоне тотальной ротации от Луиса Энрике в «ПСЖ», решение испанца выглядело рискованным. Он хотел набрать инерцию — а получил удар по ментальной устойчивости.

Микель Артета globallookpress.com

Для «Борнмута» эта победа — не просто сенсация, а символ наступающей зрелости. Команда Ираолы поднимается на восьмое место и имеет реальные шансы сыграть в еврокубках впервые в своей истории. А Ираола показывает, что не только может адаптироваться под игру соперника, но и вмешиваться в её ход с хирургической точностью.

Календарь и таблица АПЛ

На «Эмирейтс» мечтали о Париже, но в итоге не просто не обрели уверенность, но и потеряли всякое спокойствие перед самым важным матчем сезона.