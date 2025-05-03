Шторм над «Эмирейтс»: «Борнмут» рвётся в еврокубки после победы над «Арсеналом»

Матч с «Борнмутом» был не просто возможностью для «Арсенала» укрепиться в борьбе за второе место, но и моментом внутренней мобилизации. Артета практически не прибег к ротации, дав понять: он хочет сохранить импульс. Исключение было лишь одно — Юриен Тимбер, получивший небольшое повреждение в первом матче с «ПСЖ».
Центральной фигурой первой половины стал Деклан Райс. В свой 100-й матч за клуб он играл с особой мощью и вдохновением, пользуясь свободой, которую ему обеспечивал вернувшийся в основу Парти. Райс взял на себя ведущую роль, как в продвижении мяча, так и в создании угрозы. Его гол на 34-й минуте — пример зрелости и хладнокровия. Получив роскошный пас от Эдегора, он обошёл Кепу Аррисабалагу и катнул мяч в пустые ворота. Казалось, всё идёт по сценарию Артеты.
Линия тревоги: предупреждения были
И всё же даже при преимуществе в счёте «Арсенал» не мог чувствовать себя в безопасности. «Борнмут» не выглядел командой, приехавшей просто обороняться. Уже в первом тайме Эванилсон упустил чистый момент, пробив головой выше после подачи Керкеза. А ближе к перерыву Давид Райя едва не подарил гостям гол — ошибся при выходе из ворот, и только неточность Эванилсона спасла хозяев.
Было ощущение, что «Арсенал» контролирует мяч, но не игру. Ираола по-своему готовил почву — отдал инициативу, но выстроил структуру, готовую к рывку. Второй тайм стал ареной его тактического переворота.
Магия замен: как Ираола изменил всё за 10 минут
Антуан Семеньо появился на поле на 65-й минуте, и буквально через две минуты создал гол. Его мощный вброс аута оказался слишком неожиданным для обороны «Арсенала», а 18-летний Дин Хайзен отклеился от опеки и кивком головы отправил мяч в сетку — 1:1. Всё просто и эффективно.
Артета реагировал, но не успевал. Его команда, при всей технике и структуре, казалась растерянной, когда инициативу надо было возвращать силой, а не через комбинации.
На 75-й минуте — камбек, ремонтада и всё в этом духе. Алекс Скотт подал с углового, Тавернье выиграл первый мяч, и Эванилсон, опередив Эдегора на дальней штанге, протолкнул мяч в ворота. Повторы дали повод для сомнений — был ли там контакт с рукой? VAR не нашёл поводов отменять — и гости праздновали. Два гола за семь минут, две замены — и у «Арсенала» словно выбило пробки.
Когда идеи не спасают
После второго гола Артета выпустил Стерлинга, Зинченко и Нванери, но структура уже рассыпалась. Команда металась без ясной мысли, действовала от отчаяния, а не от контроля. «Борнмут» же действовал прагматично: они отдали мяч, но сбивали темп, вязали центр, и на каждом подборе были первыми.
Поражение стало историческим: впервые в АПЛ «Борнмут» обыграл «Арсенал» на выезде. Более того, они оформили дубль над «канонирами» в одном сезоне. А сам «Арсенал» впервые за 16 месяцев потерпел два домашних поражения подряд.
Контрасты и контексты
Артета выбрал путь максимального доверия к основе — и проиграл. На фоне тотальной ротации от Луиса Энрике в «ПСЖ», решение испанца выглядело рискованным. Он хотел набрать инерцию — а получил удар по ментальной устойчивости.
Для «Борнмута» эта победа — не просто сенсация, а символ наступающей зрелости. Команда Ираолы поднимается на восьмое место и имеет реальные шансы сыграть в еврокубках впервые в своей истории. А Ираола показывает, что не только может адаптироваться под игру соперника, но и вмешиваться в её ход с хирургической точностью.
На «Эмирейтс» мечтали о Париже, но в итоге не просто не обрели уверенность, но и потеряли всякое спокойствие перед самым важным матчем сезона.