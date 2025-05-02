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    Вальверде: «Атлетик» не справился с напряжением при первом голе

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    Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде проанализировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Эрнесто Вальверде
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    Эрнесто Вальверде

    «Мы не справились с таким напряжением при первом голе. Когда проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точен, а у нас не было тех моментов, которые нужно было создавать. Такие команды, как "Юнайтед", не прощают — они очень эффективно действуют в финальных фазах атак. Нам надо извлекать из этого уроки.

    Понятно, что результат максимально отрицательный, но впереди еще ответный матч — надо просто выходить на поле и играть. Мы не собираемся сдаваться на милость победителю, но понимаем, что текущее положение складывается совсем не в нашу пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

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    Ответная встреча пройдет 8 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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