Вальверде: «Атлетик» не справился с напряжением при первом голе

Наставник «Атлетика»проанализировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы не справились с таким напряжением при первом голе. Когда проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точен, а у нас не было тех моментов, которые нужно было создавать. Такие команды, как "Юнайтед", не прощают — они очень эффективно действуют в финальных фазах атак. Нам надо извлекать из этого уроки.

Понятно, что результат максимально отрицательный, но впереди еще ответный матч — надо просто выходить на поле и играть. Мы не собираемся сдаваться на милость победителю, но понимаем, что текущее положение складывается совсем не в нашу пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

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Ответная встреча пройдет 8 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».