Семак — о матче с «Пари НН»: Все последние матчи складываются непросто, мы настроены побеждать

Главный тренерв преддверии матча 27-го тура РПЛ противподелился ожиданиями от важной игры в конце сезона.

«Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждёт тоже, я думаю, напряжённая игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В турнирной таблице после 26 туров «Зенит» занимает второе место с 54 очками, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.

Пари НН« располагается на 13-й строчке, имея в активе 23 очка и находясь в зоне стыковых матчей за сохранение места в Премьер-лиге.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Матч пройдет 4 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало в 19:30 по московскому времени.