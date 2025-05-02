ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальПервые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе
    Все новости спорта

    Семак — о матче с «Пари НН»: Все последние матчи складываются непросто, мы настроены побеждать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Нижний Новгород
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» поделился ожиданиями от важной игры в конце сезона.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждёт тоже, я думаю, напряжённая игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

    В турнирной таблице после 26 туров «Зенит» занимает второе место с 54 очками, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.

    Пари НН« располагается на 13-й строчке, имея в активе 23 очка и находясь в зоне стыковых матчей за сохранение места в Премьер-лиге.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Матч пройдет 4 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало в 19:30 по московскому времени.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы начнут сокращать отставание
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?
  • «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шинник — Черноморец Н
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры