Хосеп Гвардиола: Сделаю пауза после окончания контракта с «Сити»

Главный тренерподтвердил, что после окончания контракта с клубом, рассчитанного до 30 июня 2027 года, намерен взять паузу в карьере.

«После окончания контракта с Сити я сделаю паузу. Я уверен. Не знаю, закончу ли я карьеру, но я собираюсь сделать перерыв. Люди могут запомнить меня так, как хотят», — цитирует Гвардиолу ESPN.

За время работы в «Сити» с 2016 года Гвардиола добился выдающихся результатов: под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, выиграла Лигу чемпионов, включая исторический требл в сезоне 2022/23.

На данный момент «Манчестер Сити» переживает непростой сезон и ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, занимая четвертое место в АПЛ.