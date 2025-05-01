Маскерано — о вылете «Интер Майами»: Это больно, мы хотели выйти на новый уровень

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано выразил разочарование после поражения от «Ванкувер Уайткэпс» (1:3) в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ, по сумме двух встреч уступив 1:5.

Это больно, потому что мы хотели выйти в финал. Это поставило бы клуб на очень значимые позиции. Интер Майами« выиграл Кубок лиги, но самый важный турнир в регионе — это Кубок чемпионов КОНКАКАФ», — цитирует Маскерано ESPN.

Клуб впервые в своей истории дошёл до полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, однако слабо проявила себя в играх против Ванкувера.

Несмотря на вылет, клуб в этом сезоне выиграл Кубок лиги и борется за верхние позиции в Восточной конференции MLS.

Следующий матч «Интер Майами» сыграет против Нью-Йорк Ред Буллс