«Ювентус» близок к продлению контракта с Гатти

достиг принципиального соглашения со продлении контракта до 2030 года.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, по новому соглашению 26-летний защитник будет получать около 2,3–2,5 миллиона евро в год после вычета налогов. В контракт также может быть включена опция автоматического продления ещё на один сезон.

Гатти выступает за «Ювентус» с января 2022 года. . В текущем сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Прогнозы и ставки на Серию А

Гатти является одним из вице-капитанов «Ювентуса» и после травмы Бремера стал лидером обороны команды. Туринцы занимают шестое место в Серии А.