«Ювентус» близок к продлению контракта с Гатти

Федерико Гатти Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, по новому соглашению 26-летний защитник будет получать около 2,3–2,5 миллиона евро в год после вычета налогов. В контракт также может быть включена опция автоматического продления ещё на один сезон.
Гатти выступает за «Ювентус» с января 2022 года. . В текущем сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Гатти является одним из вице-капитанов «Ювентуса» и после травмы Бремера стал лидером обороны команды. Туринцы занимают шестое место в Серии А.