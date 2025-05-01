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    «Ювентус» близок к продлению контракта с Гатти

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    «Ювентус» достиг принципиального соглашения с Федерико Гатти о продлении контракта до 2030 года.

    Федерико Гатти
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    Федерико Гатти

    По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, по новому соглашению 26-летний защитник будет получать около 2,3–2,5 миллиона евро в год после вычета налогов. В контракт также может быть включена опция автоматического продления ещё на один сезон.

    Гатти выступает за «Ювентус» с января 2022 года. . В текущем сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Гатти является одним из вице-капитанов «Ювентуса» и после травмы Бремера стал лидером обороны команды. Туринцы занимают шестое место в Серии А.

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