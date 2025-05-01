Гвардиола рассказал, когда Родри может появиться в составе «Манчестер Сити»

Главный тренерзаявил, что полузащитник командыпродолжает тренироваться и восстанавливаться после тяжелой травмы.

«В тот момент, когда физиотерапевт и врач скажут, что Родри может выходить на поле, он начнет получать игровые минуты. Но об этом мне должны сказать врачи.

Это была тяжелая травма. Врачи говорили, что восстановление займет 7-11 месяцев. Он чувствует себя хорошо, каждый день он проводит множество тренировок, но мы должны действовать постепенно, чтобы избежать рецидивов», — сказал Гвардиола ESPN.

Напомним, что в самом начале нынешнего сезона Родри получил разрыв крестообразной связки колена. Полузащитник успел провести только 2 матча в нынешнем сезоне АПЛ и не отметился результативными действиями.