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    Игроки Тоттенхэма празднуют гол«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Онлайн, прямая трансляция
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    Гвардиола рассказал, когда Родри может появиться в составе «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник команды Родри продолжает тренироваться и восстанавливаться после тяжелой травмы.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    «В тот момент, когда физиотерапевт и врач скажут, что Родри может выходить на поле, он начнет получать игровые минуты. Но об этом мне должны сказать врачи.

    Это была тяжелая травма. Врачи говорили, что восстановление займет 7-11 месяцев. Он чувствует себя хорошо, каждый день он проводит множество тренировок, но мы должны действовать постепенно, чтобы избежать рецидивов», — сказал Гвардиола ESPN.

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    • Напомним, что в самом начале нынешнего сезона Родри получил разрыв крестообразной связки колена. Полузащитник успел провести только 2 матча в нынешнем сезоне АПЛ и не отметился результативными действиями.

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