Дзюба: Вряд ли в июне вернусь в сборную, Карпин более молодых будет смотреть

Нападающий «Акрона»выразил мнение, что его участие в июньском сборе национальной команды России маловероятно.

«Есть ли надежда, что в июне вернусь в сборную? Я и так счастлив, что меня в марте вызвали неожиданно.

Были бы еще официальные матчи, может быть, Карпин и позвал, были бы 100‑процентные шансы. А сейчас, думаю, Георгич более молодых будет смотреть», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

В марте 36-летний Дзюба забил 31-й гол за сборную России и стал лучшим бомбардиром национальной команды.

В июне сборная России проведет товарищеские матчи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).