Черчесов: Если «Динамо» захочет пригласить меня, то я готов к общению

прокомментировал возможность своего возвращения на пост главного тренера московскогопосле увольнения Марцела Лички.

«Если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению. В Динамо тренер должен приходить только с одной целью — брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно», — цитирует Черчесова «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ после 26 туров, имея 47 очков и отставая на четыре балла от третьей строчки.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Клуб не выигрывал чемпионат с 1976 года, а последний трофей брал в 1995-м (Кубок России).