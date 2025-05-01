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    Черчесов: Если «Динамо» захочет пригласить меня, то я готов к общению

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    Станислав Черчесов прокомментировал возможность своего возвращения на пост главного тренера московского «Динамо» после увольнения Марцела Лички.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению. В Динамо тренер должен приходить только с одной целью — брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно», — цитирует Черчесова «СЭ».

    На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ после 26 туров, имея 47 очков и отставая на четыре балла от третьей строчки.

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    Клуб не выигрывал чемпионат с 1976 года, а последний трофей брал в 1995-м (Кубок России).

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