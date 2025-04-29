Смородская: Хочется, чтобы «Локомотив» взял Кубок России

Экс-президент «Локомотива»высказалась о перспективах железнодорожников в Кубке России.

«Хочется, чтобы "Локомотив" взял Кубок России. Я тоже брала Кубок в свое время, но мы тогда были в призах в чемпионате. Мы шли с претензией на первое место, но уступили ЦСКА. Но это уже дело прошлое.

Сейчас надо постараться взять Кубок, поскольку у них в чемпионате не сложилась удачная позиция. Я им желаю взять этот трофей. Я, конечно, отпраздную, если это случится», — сказала Смородская «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

30 апреля «Локомотив» сразится с «Ростовом» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встреча начнется в 18:00 мск.