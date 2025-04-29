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    The Independent: «Челси» заинтересован в Роджерсе

    Футбол Футбол Англии Астон Вилла Челси Трансферы
    Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса, об этом сообщает The Independent.

    Морган Роджерс — игрок «Астон Виллы»
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    Морган Роджерс — игрок «Астон Виллы»

    По информации источника, «вилланы» не желают продавать 22-летнего игрока, но может быть вынужден сделать для соответствия правилам о прибыли и устойчивом развитии. Отмечается, что на данный момент расходы «Астон Виллы» на заработную плату составляет более 90% от доходов.

    Роджерс провел 50 встреч во всех турнирах за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне, в которых отличился 14 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

    Контракт англичанина с «Виллой» рассчитан до лета 2030 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 50 млн. евро.

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