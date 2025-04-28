«Удинезе» — «Болонья». Онлайн

«Болонья» продолжает гонку за место в Лиге чемпионов и сыграет в гостях против «Удинезе», который прочно обосновался в середине таблицы. Сможет ли команда Винченцо Итальяно взять три очка против одного из своих не самых удобных соперников, вы можете узнать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Болонья 0:0 Удинезе: Мадука Окойе, Кристиан Кабазель, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ, Артюр Атта, Йеспер Карлстрём, Мартин Пайеро, Ассан Камара, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис, Thomas Kristensen Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Давиде Калабрия, Ремо Фройлер, Михел Эбишер, Тёйс Даллинга, Бенхамин Домингес, Йенс Одгор, Риккардо Орсолини

Ход матча

19' Момент! Дэйвис выводил на рандеву со Скорупски Пайеро, но аргентинец не смог переиграть стража ворот «Болоньи»!

14' Бьет Эггеленкамп, но выше ворот!

10' Удар по воротам «Удинезе», но защитники мяч накрыли.

9' Один из аутов «Удинезе» заканчивается угловым возле ворот «Болоньи», но без особых дивидендов для «бьянконери».

7' «Болонья» пока ищет возможность для развития атаки, но пока без каких-либо острых моментов.

3' Перекладина! Спасает каркас ворот «Болонью» после мощного удара Дэйвиса!

1' «Удинезе» разводит мяч с центра поля, начинаем!

До матча

19:31 Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно сегодня наблюдает за матчем на трибунах из-за удаления в игре прошлого тура против «Интера».

19:30 Минута молчания в память об ушедшем из жизни Папы Римском Франциске.

19:28 Главный судья матча — Фабио Мареска из Неаполя

19:26 Лукаш Скорупски возвращается в стартовый состав «Болоньи» после восстановления от травмы, которую вратарь получил в матче с «Наполи». Помимо поляка, в стартовом составе «россоблу» еще пять изменений в стартовом составе по сравнению с ответной игрой в Кубке Италии против «Эмполи»

Стартовые составы

«Удинезе»: Окойе, Эхизибу, Соле, Кабаселе, Камара, Атта, Кристенсен, Карлстрем, Эккеленкамп, Пайеро, Дэвис

«Болонья»: Скорупски, Миранда, Лукуми, Бекема, Калабрия, Эбишер, Фройлер, Домингес, Одгор, Орсолини, Даллинга

«Удинезе»

Фриульцы уже ни на что не претендуют в нынешнем сезоне. Команда Косты Руньяича уже точно не вылетит в Серию Б, но и до еврокубков не дотянутся из-за шестиматчевой безвыигрышной серии, потерпев пятое поражение подряд в игре прошлого тура Серии А против «Торино» (0:2). «Удинезе» в последний раз одержал победу 1 марта в домашней игре против «Пармы».

«Удинезе» на данный момент занимает 12-е место в Серии с 40 очками при 11 победах, 7 ничьих и 15 поражений. У «бьянконери» разница мячей отрицательная — 36 забитых и 48 пропущенных.

«Болонья»

«Россоблу» продолжают гонку за место в Лиге чемпионов. Подопечные Винченцо Итальяно в предыдущем туре Серии А обыграли миланский «Интер» (1:0). На данный момент «Болонья» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 60 очками при 16 победах, 12 ничьих и 5 поражениях. Разница мячей — 52:37.

На прошлой неделе «Болонья» вышла в финал Кубка Италии впервые с 1974-го года, обыграв в полуфинале «Эмполи» с общим счетом 5:1 (3:0 в гостях и 2:1 дома).

Личные встречи

Команды встречались между собой в 1-м туре, тогда матч закончился ничьей со счетом 1:1. В последних десяти встречах, самым популярным исходом является ничья — целых 7 раз команды расходились миром. Еще две победы на счету «Болоньи», одна — у «Удинезе».