Главный врач «Динамо» Родионов: У Скопинцева самое простое ОРВИ

Главный врач «Динамо»отметил, сможет ливыйти на поле в матче со «Спартаком».

Встреча 1/2 финала Пути регионов Кубка России пройдет 29 апреля.

«У Скопинцева, который пропустил матч с "Зенитом", самое простое ОРВИ. Ночью перед игрой он затемпературил, не было смысла вести его на матч со сбитой температурой, когда человек находится в стадии заболевания.

Если температура затянется на следующие пары дней, то, понятное дело, нет смысла рисковать здоровьем в матче со "Спартаком". Но ничего не исключено», — сказал Родионов «Чемпионату».