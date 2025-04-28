Кварацхелия: Дойти до полуфинала Лиги чемпионов сложно для любой команды

Полузащитниквысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Пожалуй, это главный футбольный турнир, на мой взгляд. Участвовать в нем — мечта каждого футболиста. И все хотят ее выиграть, но это невероятно сложно. Дойти до этой стадии сложно для любой команды.

Название говорит само за себя — Лига чемпионов. Это турнир для чемпионов, и у каждого клуба хватает мастерства, чтобы выиграть его. Мы должны оставаться сосредоточенными на нашей игре, полностью концентрироваться на каждом матче и каждом мгновении.

Очень приятно, что теперь мы лучше понимаем английский футбол, особенно после встреч с такими командами, как "Ливерпуль" и "Астон Вилла". Противостоять им было нелегко, но мы выложились полностью. Думаю, все это скажется положительно и поможет нам в матчах с Арсеналом», — цитирует Кварацхелию пресс-служба «ПСЖ».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый матч команды сыграют между собой уже завтра, во вторник, 29 апреля, в Лондоне.