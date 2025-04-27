«Ливерпуль» уничтожил «Тоттенхэм» и досрочно стал чемпионом Англии

Матч 34-го тура Английской Премьер-лиги междузавершился чемпионской победой хозяев со счетом 5:1.

«Тоттенхэм» открыл счет на 12-й минуте — Доминик Соланке отличился после углового.

«Ливерпуль» не стал долго молчать и ответил сразу тремя голами в первом тайме: Луис Диас на 16-й, Алексис Мак Аллистер на 26-й и Годи Гакпо на 34-й.

Мохамед Салах довел счет до крупного на 63-й минуте, а автогол защитника «Тоттенхэма» Дестини Удоджи установил окончательный счет матча.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Тоттенхэм 5:1 Голы: 0:1 Доминик Соланке (12'), 1:1 Луис Диас (16'), 2:1 Алексис Мак Аллистер (24'), 3:1 Коди Матес Гакпо (34'), 4:1 Мохамед Салах (63'), 5:1 Дестини Удоджи (автогол) (69') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Ватару Эндо, 76'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Дарвин Нуньес, 83'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 68'), Луис Диас (Харви Эллиотт, 76'), Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 68') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Бен Дэвис, Кевин Дансо, Джед Спенс, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 46'), Арчи Грей (Папе Сарр, 46'), Лукас Бергвалль, Матис Тель (Вильсон Одобер, 68'), Доминик Соланке (Ришарлисон, 68') Предупреждения: Коди Матес Гакпо (34'), Харви Эллиотт (90 + 4'), Ришарлисон (90 + 4')

Таким образом «Ливерпуль» досрочно становится чемпионом АПЛ сезона 2024/25.

«Тоттенхэм» продолжает неуверенно выступать и располагается в нижней части турнирной таблицы.