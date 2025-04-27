Газзаев: Надежная игра в обороне становится визитной карточкой ЦСКА

«Считаю, ЦСКА победил абсолютно заслуженно. Все закономерно. Армейцы играли лучше на протяжении всего матча. Выглядели целостнее. В первом тайме подопечные Николича вообще ничего не позволили создать команде Станковича! Очень надежная игра в обороне! Мне понравился ЦСКА. Прочная команда.
Московский "Спартак" в первые 15 минут больше владел мячом. А толку? Потом игра выровнялась, соперники осторожничали. Никто не хотел рисковать. ЦСКА все перекрыл и сам забил со стандарта. Все по делу.
ЦСКА был острее впереди, конкретнее. Вспомните момент у Облякова, когда хозяев выручил Максименко. Понравилось, что армейцы четко выполняли тренерскую установку. Надежная игра в обороне уже становится визитной карточкой этой команды», — цитирует Газзаева «СЭ».
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ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ. Клуб опередил «Спартак» (50), который опустился на 4-ю позицию.