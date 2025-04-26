«Сочи» уверенно переиграл «Чайку» в гостях

В матче 30-го тура Первой лигина выезде одержал уверенную победу надсо счетом 2:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, обе команды действовали осторожно, не рискуя у своих ворот.

Во второй половине «Сочи» прибавил в активности и быстро открыл счёт: на 52-й минуте отличился Мартин Крамарич.

Спустя всего пять минут гости удвоили преимущество — Владимир Писарский реализовал пенальти на 57-й минуте. Этот мяч поставил точку в матче.

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Сочи 0:2 Голы: 0:1 Мартин Крамарич (52'), 0:2 Владимир Писарский (пенальти) (57') Чайка: Михаил Штепа, Никита Кармаев, Данил Пелих (Дмитрий Пивоваров, 68'), Камиль Ибрагимов, Эльдияр Зарыпбеков, Муслим Бамматгереев (Ярослав Арбузов, 58'), Данила Янов (Даниил Черняков, 90'), Олег Николаев, Никита Маляров (Владислав Руденко, 58'), Александр Хохлачев, Biblyk S. (Олег Козаченко, 90') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 72'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Артём Макарчук, Максим Кайнов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт (Роман Пасевич, 60'), Кирилл Никитин, Владимир Писарский (Руслан Шагиахметов, 89'), Мартин Крамарич (Stojsavljevic L., 89') Предупреждения: Эльдияр Зарыпбеков (26'), Никита Кармаев (40'), Александр Хохлачев (56')

«Сочи» после этой победы укрепился в верхней части турнирной таблицы, набрав 53 очка после 30 матчей и продолжая борьбу за выход в РПЛ

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«Чайка» осталась в середине таблицы с 34 очками, продолжив серию из неудачных матчей — у команды всего одна победа в шести последних играх.