1-й таймСпартак — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЦСКА«Спартак» — ЦСКА. Онлайн
    Все новости спорта

    «Сочи» уверенно переиграл «Чайку» в гостях

    «Чайка» — «Сочи»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Чайка Сочи
    В матче 30-го тура Первой лиги «Сочи» на выезде одержал уверенную победу над «Чайкой» со счетом 2:0.

    Мартин Крамарич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Крамарич

    Первый тайм прошёл без забитых мячей, обе команды действовали осторожно, не рискуя у своих ворот.

    Во второй половине «Сочи» прибавил в активности и быстро открыл счёт: на 52-й минуте отличился Мартин Крамарич.

    Спустя всего пять минут гости удвоили преимущество — Владимир Писарский реализовал пенальти на 57-й минуте. Этот мяч поставил точку в матче.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Сочи 0:2
    Голы: 0:1 Мартин Крамарич (52'), 0:2 Владимир Писарский (пенальти) (57') Чайка: Михаил Штепа, Никита Кармаев, Данил Пелих (Дмитрий Пивоваров, 68'), Камиль Ибрагимов, Эльдияр Зарыпбеков, Муслим Бамматгереев (Ярослав Арбузов, 58'), Данила Янов (Даниил Черняков, 90'), Олег Николаев, Никита Маляров (Владислав Руденко, 58'), Александр Хохлачев, Biblyk S. (Олег Козаченко, 90') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 72'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Артём Макарчук, Максим Кайнов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт (Роман Пасевич, 60'), Кирилл Никитин, Владимир Писарский (Руслан Шагиахметов, 89'), Мартин Крамарич (Stojsavljevic L., 89') Предупреждения: Эльдияр Зарыпбеков (26'), Никита Кармаев (40'), Александр Хохлачев (56')

    «Сочи» после этой победы укрепился в верхней части турнирной таблицы, набрав 53 очка после 30 матчей и продолжая борьбу за выход в РПЛ

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «Чайка» осталась в середине таблицы с 34 очками, продолжив серию из неудачных матчей — у команды всего одна победа в шести последних играх.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Бой Магомедова и Перейры не дойдет до решения?
  • Магомедов — Перейра. Прогноз и ставки
  • 1.80
    • Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры