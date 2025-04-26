Погребняк: ЦСКА — тренерская команда с характером

Экс-нападающий «Зенита»рассказал, чего ждет от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнется 26 апреля в 19:30 мск.

«Проигравший будет вести борьбу максимум за попадание в тройку призеров. "Краснодар" уверенно набирает очки, да и "Зенит" в концовке сезона соберется. Ждать осечек от лидеров я бы не стал. В принципе даже ничья будет провалом и для "Спартака", и для ЦСКА. Обе команды устроит только победа. Так что мы вправе ожидать очень яркого и зрелищного футбола, с большим количеством забитых мячей. С такими составами, звездными легионерами, должно быть как минимум два-три гола в матче, а может, и больше.

До "Акрона" спартаковцы уступили дома махачкалинскому "Динамо", в то время как ЦСКА здорово проводит весенний отрезок. Да, армейцы потеряли очки дома против Самары, но им не хватило чуть. Если бы красно-синие набрали три очка, для них все складывалось бы вообще шикарно. Возможно, небольшое предпочтение можно отдать "Спартаку", поскольку у него состав сильнее, более креативные футболисты. ЦСКА — тренерская команда, с характером. Армейцы захотят вмешаться в борьбу за призовые места. Равное дерби. Для меня тут нет фаворита», — приводит слова Погребняка «РГ».