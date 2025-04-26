ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Воробьёв«Карпин стал бы хорошим президентом РФС». Анатолий Воробьёв — о проблемах российского футбола
    Все новости спорта

    Погребняк: ЦСКА — тренерская команда с характером

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак
    Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, чего ждет от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнется 26 апреля в 19:30 мск.

    Тренер ЦСКА Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер ЦСКА Марко Николич

    «Проигравший будет вести борьбу максимум за попадание в тройку призеров. "Краснодар" уверенно набирает очки, да и "Зенит" в концовке сезона соберется. Ждать осечек от лидеров я бы не стал. В принципе даже ничья будет провалом и для "Спартака", и для ЦСКА. Обе команды устроит только победа. Так что мы вправе ожидать очень яркого и зрелищного футбола, с большим количеством забитых мячей. С такими составами, звездными легионерами, должно быть как минимум два-три гола в матче, а может, и больше.

    До "Акрона" спартаковцы уступили дома махачкалинскому "Динамо", в то время как ЦСКА здорово проводит весенний отрезок. Да, армейцы потеряли очки дома против Самары, но им не хватило чуть. Если бы красно-синие набрали три очка, для них все складывалось бы вообще шикарно. Возможно, небольшое предпочтение можно отдать "Спартаку", поскольку у него состав сильнее, более креативные футболисты. ЦСКА — тренерская команда, с характером. Армейцы захотят вмешаться в борьбу за призовые места. Равное дерби. Для меня тут нет фаворита», — приводит слова Погребняка «РГ».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» продолжит побеждать
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры