«Селтик» досрочно стал чемпионом Шотландии и сравнялся с «Рейнджерс» по количеству титулов

В 34-м туре плей-офф чемпионов шотландского Премьершипаразгромилна выезде со счётом 5:0 и досрочно стал чемпионом страны.

Эта победа позволила «Селтику» набрать 81 очко и сделать команду недосягаемой для «Рейнджерс», у которых 66 баллов. Таким образом, «Селтик» оформил четвёртое подряд чемпионство и 13-й титул за последние 14 сезонов.

Наставник «Селтика» Брендан Роджерс завоевал свой пятый чемпионский титул с клубом и стал третьим по успешности тренером в истории команды.

«Селтик» также продолжает борьбу за требл: команда уже выиграла Кубок лиги и в финале Кубка Шотландии встретится с «Абердином».