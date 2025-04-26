Альба: Хотел отметить первый тайм, он был невероятно хорош

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«В этом матче хотел отметить первый тайм, он был невероятно хорош. У нас были голевые моменты, были хорошие моменты после стандартов. Во втором тайме было сложнее, первые 5–10 минут особенно. Соперник уже больше включился в матч, работали более интенсивно. Положительно оцениваю эту игру.

В первом тайме было важно создавать моменты, но не всегда их удается реализовать. Важно развивать такую игру. Не сказал бы, что во втором тайме замены у соперника изменили игру. У нас были моменты и после перерыва», — цитирует Альба «Матч ТВ».

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У «Локомотива» теперь 45 очков и шестое место. У «Ростова» 37 баллов и седьмая строчка.