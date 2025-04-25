Мостовой: Шансы «Спартака» на чемпионство повысятся, если кто-то из конкурентов допустит осечку

Экс-полузащитник московскоговысказался о шансах столичного клуба на чемпионский титул.

«Шансы "Спартака" на чемпионство повысятся, если кто-то из конкурентов допустит осечку. Но, видите, никто их не допускает. "Спартак" был готов сделать ее в прошедшем туре, но не допустил благодаря защите "Акрона". "Зенит" мучился-мучился с "Химками" (1:0), но тоже ее не допустил, "Краснодар" мучился, но также не сделал этого. У "Краснодара" есть преимущество в пять очков над "Спартаком", с одной стороны, преимущество вроде бы весомое. А с другой — отрыв от "Зенита" ведь составляет всего два очка.

И если не выиграет "Краснодар" в Махачкале у "Динамо", то и не будет этого перевеса. Я вспоминаю, что когда три тура назад "Спартак" проиграл "Рубину", то все кричали, что "Спартак" надо выкидывать из чемпионской гонки. Я тогда говорил: "Ребята, подождите, очки еще и конкуренты потеряют". Так и получилось, интрига в чемпионате России будет наблюдаться до последнего тура», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» идет третьим в турнирной таблице и на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара».