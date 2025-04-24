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    Нино: У «Зенита» будет сложный матч с «Динамо»

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    Защитник «Зенита» Нино отметил, как клуб готовится к матчу с московским «Динамо».

    Нино
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    Нино

    «Очень сложный матч, победа в нем нам необходима, три очка в нем нам очень нужны. Соперник тяжелый, сложный, но мы все прекрасно понимаем и, конечно же, готовимся на максимуме для того, чтобы увезти из Москвы победу.

    Я думаю, что "Динамо" хорошо играет не только дома, но и на выезде. Это слаженная и сильная команда, которая хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому мы должны постоянно держать в голове, что для нас важно сохранить концентрацию.

    Для нас самое важное — играть уверенно, играть сильнее с каждым следующим матчем, проявлять себя все ярче и лучше и всей командой добиваться побед», — приводит слова Нино пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 26 апреля. Начало — в 14:00 мск.

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