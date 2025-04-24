Нино: У «Зенита» будет сложный матч с «Динамо»

Защитник «Зенита»отметил, как клуб готовится к матчу с московским «Динамо».

«Очень сложный матч, победа в нем нам необходима, три очка в нем нам очень нужны. Соперник тяжелый, сложный, но мы все прекрасно понимаем и, конечно же, готовимся на максимуме для того, чтобы увезти из Москвы победу.

Я думаю, что "Динамо" хорошо играет не только дома, но и на выезде. Это слаженная и сильная команда, которая хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому мы должны постоянно держать в голове, что для нас важно сохранить концентрацию.

Для нас самое важное — играть уверенно, играть сильнее с каждым следующим матчем, проявлять себя все ярче и лучше и всей командой добиваться побед», — приводит слова Нино пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 26 апреля. Начало — в 14:00 мск.