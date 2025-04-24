Бывший игрок «Спартака» Мор: Ожидаю, что Месси и Роналду примут участие на чемпионате мира 2026 года

Бывший футболистЭдуард Мор считает, что Лионель Месси (37 лет) и Криштиану Роналду (40 лет) сыграют на чемпионате мира 2026 года, если не помешают травмы.

«Не знаю, какую они будут играть роль, но в сборной они окажутся. Тем более главные тренеры сборных хорошо относятся к ним, а особенно тренер Аргентины, они с Месси друзья. Здесь вопрос в том, будут ли Месси и Роналду здоровы», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике, с участием 48 команд. Турнир стартует 11 июня, финал состоится 19 июля.

Формат изменён: команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, по три матча на групповом этапе. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест.

Лионель Месси — действующий чемпион мира в составе Аргентины, Криштиану Роналду выигрывал чемпионат Европы с Португалией в 2016 году.