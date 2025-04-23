Семшов: Маухуб — игрок не уровня «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо»прокомментировал последние результаты своего бывшего клуба и персонально коснулся уровня нападающего

«При любых результатах главная ответственность лежит на тренере. Побеждает команда, проигрывает тренер. Когда результаты неудовлетворительные, начинают искать виновных. "Динамо" играет нестабильно весь сезон, как и прошлый. В прошлом сезоне "Динамо" за пять туров до конца отставало на шесть очков, а в итоге чуть не стало чемпионом.

На "Динамо" сказалась потеря нападающего, потому что нет замены. Маухуб не соответствует уровню команды. И здесь уже вопросы не к Личке, а к селекции. Они должны изначально задумываться: вдруг что-то случится с Тюкавиным. Все-таки это футбольная жизнь — травмы и дисквалификации неизбежны.

У "Динамо" нет номинального нападающего, поэтому в последних матчах позицию форварда занимает один из полузащитников команды. Это говорит о том, что что-то не удовлетворяет Личку. "Динамо" может побороться за медали. Но я считаю, что с таким составом команда должна иметь чемпионские амбиции», — сказал Семшов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне 21-летний марокканец сыграл за бело-голубых 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. «Динамо» сейчас идет на пятом месте в таблице РПЛ с 46 очками.