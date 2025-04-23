Николич: Я был очень злой после матча с «Крыльями Советов»

Наставник ЦСКАвысказался о матче с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ. Игра закончилась вничью 1:1.

«Да, я был очень злой после этой игры. Я не видел, что мы уступили по игре. То, что я видел, все, что они сделали, — это забили гол, который мы им подарили, так что они должны сказать спасибо. Мы не додержали концентрацию до конца.

Важно быть выше любой команды, в том числе и "Спартака". У них и у нас сложные игры, мы потеряли 2 очка против "Крыльев", они потеряли 3 очка против Махачкалы», — цитирует Николича «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА сыграет против «Спартака» в субботу, 26 апреля. Армейцы с 48 очками занимают 4-е место в таблице РПЛ. Красно-белые с 50 баллами идут на 3-й позиции.