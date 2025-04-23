Гвардиола цепляется за ЛЧ. Нуньеш спас «Сити» в драме против «Виллы»

Иногда футбол срывает с лица маску логики. На «Этихаде» «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» устроили битву за право мечтать о Лиге чемпионов. Решающим оказался удар Матеуша Нуньеша на 94-й минуте — и в этот миг ликующий Манчестер видел, как рушатся надежды «Челси», «Ньюкасла», «Ноттингем Форест» и самой «Виллы». Но до финального выдоха всё висело на волоске.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Астон Вилла 2:1 Голы: 1:0 Бернарду Силва (7'), 1:1 Маркус Рашфорд (пенальти) (18'), 2:1 Матеус Нунес (90 + 4') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Мануэль Аканджи, 90'), Джеймс Макати (Жереми Доку, 74'), Омар Мармуш, Матеус Нунес, Nico O'Reilly Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Джон МакГинн, 61'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Марко Асенсио, 76'), Мэтти Кэш (Аксель Дисаси, 61'), Маркус Рашфорд (Олли Уоткинс, 76'), Морган Роджерс (Дониелл Мален, 86') Предупреждения: Pep Guardiola (18'), Лука Динь (35'), Морган Роджерс (50'), Йошко Гвардиол (70'), Матеус Нунес (77'), Бернарду Силва (85'), Олли Уоткинс (85')

Игра едва началась, а тревожный звон уже разнёсся по «Этихаду». Прошла всего пара десятков секунд, как «Сити» оказался на грани: Рэшфорд прорвался по флангу, закрутил голову Диаcу и пробил — штанга. Пеп Гвардиола сцепил руки в замке. Его команда до сих пор не привыкла к такой резкости в самом начале.

Ответ был молниеносным. Уже на 7-й минуте Омар Мармуш прошил фланг, прострелил, и Бернарду Силва, оказавшись первым на мяче после неуверенного отскока, пробил на силу — мяч предательски выскользнул из рук Мартинеса и оказался в сетке. 1:0.

Манчестер Сити — Астон Вилла globallookpress.com

Старый знакомый Рэшфорд

«Вилла» не дрогнула. Атакующий порыв Сити сменился рваным ритмом, и каждый раз, когда Рэшфорд оказывался с мячом, его преследовал гул трибун: фанаты помнили его манкунианскую прописку. В одном из таких эпизодов Диаc врезался в Джейкоба Рэмзи, а арбитр Крейг Поусон лишь развёл руками. Но ВАР был неумолим — просмотр, пенальти, и Гвардиола взорвался от негативных эмоций.

Манчестер Сити — Астон Вилла globallookpress.com

Его ярость усилилась, когда повтор эпизода показали на большом экране. Тренера не спасла даже его репутация: карточка от арбитра и пенальти, который Рэшфорд исполнил с ледяным спокойствием — обманул Ортегу и катнул мяч в угол.

Манчестер Сити — Астон Вилла globallookpress.com

Давление с обеих сторон

Дальше был футбол без пауз: атака за атакой, выпад за выпадом. «Сити» шёл в лобовую, но «Вилла» огрызалась, как раненый волк. Мартинес едва не подарил гол, выбив мяч прямо на Силву, но вовремя исправился. А Рэшфорд вновь убежал от всех и вышел один на один — и снова Ортега выстоял, а затем форвард пробил в сетку с внешней стороны.

На другой половине поля Джеймс Макейти, номинальный страйкер у «Сити», получил свой шанс от судьбы. После паса де Брёйне он перебросил кипера — красиво, но выше. Стадион вздохнул. Гвардиола сжал губы. Очки ускользали.

Манчестер Сити — Астон Вилла globallookpress.com

Финальный аккорд

Казалось, ничья — справедливый итог этого шахматного поединка, где обе стороны знали, что одна ошибка может стать смертельной. На 80-й минуте Мармуш забил, но оказался вне игры. Мяч предательски не слушался хозяев, стандарт за стандартом у ворот «Виллы» не приносил результата.

И вот — четвёртая добавленная минута. Доку протащил мяч по флангу, вырезал пас на дальнюю штангу, где Матеуш Нуньеш влетел, как локомотив, и вколотил мяч в сетку. 2:1. Пальцы Гвардиолы сжались в кулак. Эмоции захлестнули трибуны. Это был момент, который может спасти весь сезон.

Манчестер Сити — Астон Вилла gettyimages.com

«Сити» не просто выиграл — он остался важным игроком в гонке за Лигу чемпионов. Последние соперники — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Борнмут» и «Фулхэм» — на бумаге выглядят проходимыми. Эта победа стала девятой домашней в 2025 году и пятнадцатой подряд в матчах против «Виллы» на «Этихаде».

Календарь и таблица АПЛ

Для «Астон Виллы» — тяжёлое падение с вершины. Команда могла бы стать одним из героев тура, но теперь ей предстоит снова набирать очки в борьбе с теми, кто остался позади — но по-прежнему рядом.