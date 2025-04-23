Гвардиола цепляется за ЛЧ. Нуньеш спас «Сити» в драме против «Виллы»

Игра едва началась, а тревожный звон уже разнёсся по «Этихаду». Прошла всего пара десятков секунд, как «Сити» оказался на грани: Рэшфорд прорвался по флангу, закрутил голову Диаcу и пробил — штанга. Пеп Гвардиола сцепил руки в замке. Его команда до сих пор не привыкла к такой резкости в самом начале.
Ответ был молниеносным. Уже на 7-й минуте Омар Мармуш прошил фланг, прострелил, и Бернарду Силва, оказавшись первым на мяче после неуверенного отскока, пробил на силу — мяч предательски выскользнул из рук Мартинеса и оказался в сетке. 1:0.
Старый знакомый Рэшфорд
«Вилла» не дрогнула. Атакующий порыв Сити сменился рваным ритмом, и каждый раз, когда Рэшфорд оказывался с мячом, его преследовал гул трибун: фанаты помнили его манкунианскую прописку. В одном из таких эпизодов Диаc врезался в Джейкоба Рэмзи, а арбитр Крейг Поусон лишь развёл руками. Но ВАР был неумолим — просмотр, пенальти, и Гвардиола взорвался от негативных эмоций.
Его ярость усилилась, когда повтор эпизода показали на большом экране. Тренера не спасла даже его репутация: карточка от арбитра и пенальти, который Рэшфорд исполнил с ледяным спокойствием — обманул Ортегу и катнул мяч в угол.
Давление с обеих сторон
Дальше был футбол без пауз: атака за атакой, выпад за выпадом. «Сити» шёл в лобовую, но «Вилла» огрызалась, как раненый волк. Мартинес едва не подарил гол, выбив мяч прямо на Силву, но вовремя исправился. А Рэшфорд вновь убежал от всех и вышел один на один — и снова Ортега выстоял, а затем форвард пробил в сетку с внешней стороны.
На другой половине поля Джеймс Макейти, номинальный страйкер у «Сити», получил свой шанс от судьбы. После паса де Брёйне он перебросил кипера — красиво, но выше. Стадион вздохнул. Гвардиола сжал губы. Очки ускользали.
Финальный аккорд
Казалось, ничья — справедливый итог этого шахматного поединка, где обе стороны знали, что одна ошибка может стать смертельной. На 80-й минуте Мармуш забил, но оказался вне игры. Мяч предательски не слушался хозяев, стандарт за стандартом у ворот «Виллы» не приносил результата.
И вот — четвёртая добавленная минута. Доку протащил мяч по флангу, вырезал пас на дальнюю штангу, где Матеуш Нуньеш влетел, как локомотив, и вколотил мяч в сетку. 2:1. Пальцы Гвардиолы сжались в кулак. Эмоции захлестнули трибуны. Это был момент, который может спасти весь сезон.
«Сити» не просто выиграл — он остался важным игроком в гонке за Лигу чемпионов. Последние соперники — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Борнмут» и «Фулхэм» — на бумаге выглядят проходимыми. Эта победа стала девятой домашней в 2025 году и пятнадцатой подряд в матчах против «Виллы» на «Этихаде».
Для «Астон Виллы» — тяжёлое падение с вершины. Команда могла бы стать одним из героев тура, но теперь ей предстоит снова набирать очки в борьбе с теми, кто остался позади — но по-прежнему рядом.