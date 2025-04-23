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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    «Фиорентина» одержала волевую победу над «Кальяри»

    «Кальяри» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Фиорентина» в гостевом матче 33-го тура Серии А переиграл «Кальяри» — 2:1.

    Лукас Бельтран
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    Лукас Бельтран

    Счет в матче открыл нападающий сардинцев Роберто Пикколи на 7-й минуте встречи. Гости сравняли счет до перерыва — Робин Госенс отличился на 36-й минуте.

    Во второй половине встречи победный гол в составе «фиалок» забил Лукас Бельтран на 48-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Фиорентина 1:2
    Голы: 1:0 Роберто Пикколи (7'), 1:1 Робин Гозенс (36'), 1:2 Лукас Бельтран (48') Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Йерри Мина (Хосе Луис Паломино, 41'), Себастьяно Луперто, Надир Цортеа (Флоринел Коман, 67'), Томмазо Ауджелло, Мишель Адопо (Рэзван Марин, 67'), Маттео Прати (Антуан Макумбу, 67'), Николас Виола (Джанлука Гаэтано, 59'), Роберто Пикколи, Zito Andre Sebastiao Luvumbo Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 62'), Лука Раньери (Пьетро Комуццо, 81'), Роб Холдинг, Марин Понграчич, Николо Фаджоли (Амир Ричардсон, 63'), Данило Катальди, Роландо Мандрагора (Майкл Фолоруншо, 81'), Лукас Бельтран (Николо Дзаньоло, 86'), Альберт Гудмундссон, Dodo Предупреждения: Хосе Луис Паломино (65'), Роберто Пикколи (79'), Фабьяно Паризи (84'), Николо Дзаньоло (90 + 6')

    Флорентийцы занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А с 56 очками. «Кальяри» (30) — 15-й.

    Календарь и таблица Серии А

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