«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 1:1. Онлайн

«Арсеналу» надо обязательно побеждать на своем поле «Кристал Пэлас», чтобы зацепиться за небольшую возможность продлить чемпионскую гонку за лидирующим в турнирной таблице «Ливерпулем». За ходом лондонского дерби, от которого зависит судьба амбиций «канониров» в дальнейшей борьбе за титул можно следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 1:0 Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Эберечи Эзе, Адам Уортон, Даити Камада, Хефферсон Лерма, Эдвард Нкетиа, Justin Devenny

Ход матча

26' ГОЛ! 1:1! Эзе сравнивает счет в матче! Отличный удар нападающего «орлов» после подачи углового в левый угол от Давида Райи! Заслужили свой гол подопечные Гласнера. Теперь все начинается сначала для команд!

23' Райс! Отличный удар от полузащитника «Арсенала» после комбинации, но мимо ворот. Счет остается прежним.

20' Быстрая атака от «Кристал Пэлас» была крайне перспективной, но бесславно захлебнулась после перехвата от защитника «канониров».

19' Игроки «Пэлас» пытались создать позиционную атаку, но навес Митчелла оказался точно в руки Райи.

13' Нкетиа смог убежать от Тимбера, голландец вроде и догнал бывшего форварда «Арсенала», но тот совершил прострел на Девени, которому не удалось переправить мяч в ворота.

12' «Арсенал» вернул мяч под свой контроль и пытается организовать позиционную атаку.

8' А этот угловой получился намного лучше, но удар головой у игрока «Пэласа» не получился. Удар от ворот.

7' Камада! Очередная осада ворот Райи была уже намного ближе к голу, но удар японца прошел рядом со штангой и даже смогли заработать угловой гости!

6' Мартинелли убегал в быструю атаку, но защитник «Кристал Пэласа» быстро нагнал бразильца, что тот упустил мяч за пределы поля.

5' «Кристал Пэлас» сразу побежал отыгрываться, но штрафной, а затем и угловой не были столь опасными.

3' ГОЛ! 1:0. Стоило только сказать, что «Арсенал» заработал штрафной, а Эдегор сделал великолепную подачу в штрафную, которую замкнул Якуб Кивиор! Счет открыт, надеемся, что этот гол не единственный в сегодняшнем матче! Бодрое начало от «канониров»!

3' «Арсенал» завладел мячом и уже первый стандарт возле ворот «орлов».

1' Матч начался, «Кристал Пэлас» разводит мяч с центра поля!

До матча

21:55 Главный арбитр матча — Майк Солсбери

21:51 В составе «Кристал Пэлас» изменений в стартовом сочетании по сравнению с прошлой игрой против «Борнмута» куда больше — Лерма, Девени, Камада и Нкетиа начнут встречу на «Эмирейтс» с первых минут. Если Матета, Хьюз и Сарр сегодня заявлены на матч у «орлов», то защитник Крис Ричардс отбывает дисквалификацию за красную карточку в предыдущем туре.

21:44 Микель Артета по сравнению с прошлым матчем против «Ипсвича» провел три изменения в стартовом составе своей команды — вместо Александра Зинченко и Бена Уайта по флангам защиты выйдут Юрриен Тимбер и Майлс Льюс-Скелли, в центре поля вместо Микеля Мерино с первых минут начнет матч Томас Парти

Стартовые составы

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Стерлинг, Троссард, Мартинелли

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Лерма, Лакруа, Гехи, Митчелл, Уортон, Девени, Муньос, Эзе, Камада, Нкетиа

«Арсенал»

«Арсенал» имел прекрасный шанс в этом сезоне зацепиться за чемпионство, но только чудо и собственные усилия могут помочь команде Микеля Артеты перегнать лидирующий «Ливерпуль» — 13 очков отставания за пять туров до финиша выглядит как приговор чемпионским амбициям «канониров», занимающих 2-е место в АПЛ при 18 победах, 12 ничьих и 3 поражениях. Разница мячей — 61:27.

В чемпионате Англии, «Арсенал» не проигрывает уже на протяжении семи матчей. Последнее поражение случилось в домашнем матче против «Вест Хэма» (0:1) в 26-м туре. В предыдущем туре «канониры» разгромили в гостях «Ипсвич Таун» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов у подопечных Артеты все складывается намного лучше — был дважды обыгран мадридский «Реал» в 1/4 финала турнира (3:0 дома и 2:1 в гостях) и впервые за 16 лет лондонский клуб сыграет в полуфинале главного европейского клубного турнира, где встретится с французским ПСЖ.

«Кристал Пэлас»

Команда Оливера Гласнера уже давно обеспечила себе место в АПЛ на следующий сезон и даже имеет возможность зацепиться за еврокубки при определенных раскладах в Кубке Англии. На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице при абсолютно равном показателе результатов — по 11 побед, ничьих и поражений. Разница мячей не отличается таким балансом — 41 забитый мяч против 45 пропущенных.

В последних трех играх, «Кристал Пэлас» смог набрать только одно очко — в предыдущем туре столичная команда сыграла по нулям дома с «Борнмутом».

Личные встречи

В матче первого круга подопечные Микеля Артеты разгромили «орлов» в гостях — 5:1. В предыдущих 10 встречах между командами «Кристал Пэлас» смог победить «Арсенал» только один раз в 2022 году на «Селхерст Парк» со счетом 3:0. В остальных случаях 7 раз победу одержали «канониры», еще дважды была зафиксирована ничья.